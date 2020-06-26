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В Минске пьяный россиянин помочился на Lamborghini, разбил мусоркой стекла и потушил сигарету о сиденье

26.06.2020 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 24 июня милиционеры задержали 26-летнего жителя Архангельской области, который мусоркой разбил чужой Lamborghini. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


В милиции рассказали, что парень гулял по проспекту Независимости и выпивал. На парковке торгового центра он обратил внимание на Lamborghini Aventador и помочился на него. После этого он взял мусорку и разбил в суперкаре стекла. Итогом хулиганства стала выкуренная в салоне сигарета и окурок, потушенный о сиденье.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого на месте преступления. Он не отрицал своей причастности к погрому и пояснил, что таким образом выразил протест социальному неравенству.


Причиненный владельцу Lamborghini ущерб — свыше 75 тысяч рублей. В отношении россиянина возбудили уголовное дело за хулиганство. Сейчас он находится в ИВС. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к попытке угона.

 
 
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