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Какая погода будет в Беларуси в последние выходные июня?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На выходных в Беларуси ожидается жаркая погода, в воскресенье пройдут кратковременные дожди.
Как
В субботу ночью ветер ожидается неустойчивый 2-5 м/с, днём – южный 5-10 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +15… +17°C. В светлое время суток воздух нагреется до +28… +30°C, местами – до +31°C, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.
28 июня на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью воздух остынет до +14… +19°C, днём потеплеет до +21… +28°C.
Кстати, ранее мы рассказывали о правилах поведения в жаркую погоду.
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Новости Беларуси. На выходных в Беларуси ожидается жаркая погода, в воскресенье пройдут кратковременные дожди. Как сообщает Белгидромет, 27 июня в стране...
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