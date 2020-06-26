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Какая погода будет в Беларуси в последние выходные июня?

26.06.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На выходных в Беларуси ожидается жаркая погода, в воскресенье пройдут кратковременные дожди.

Как сообщает Белгидромет, 27 июня в стране прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Только в Брестской и Гродненской областях пройдут дожди, возможны грозы.

В субботу ночью ветер ожидается неустойчивый 2-5 м/с, днём – южный 5-10 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +15… +17°C. В светлое время суток воздух нагреется до +28… +30°C, местами – до +31°C, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

28 июня на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью воздух остынет до +14… +19°C, днём потеплеет до +21… +28°C.

Кстати, ранее мы рассказывали о правилах поведения в жаркую погоду.

Опаснее всего находиться на улице с 12 до 16 часов (подробнее здесь).

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Новости Беларуси. На выходных в Беларуси ожидается жаркая погода, в воскресенье пройдут кратковременные дожди. Как сообщает Белгидромет, 27 июня в стране...
 
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