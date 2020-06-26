«В мясной даже не полезу - такие очереди!» Что почем в открывшемся в Гродно первом супермаркете «Виталюр»

Источник материала: Tut.by

В Гродно на Индурском шоссе 26 июня открылся первый в городе супермаркет торговой сети «Виталюр». Каких-либо торжественных мероприятий по поводу открытия не было, однако уже за полчаса до начала работы магазина около дверей начали появляться первые покупатели. TUT.BY посмотрел, что почем в новом супермаркете и он как выглядит.





Пока внутри супермаркета последние приготовления к открытию, на улице уже группками собираются первые покупатели.

— Я хожу на открытие всех больших магазинов. А вдруг скидки будут? Ну, хоть на пять копеечек дешевле, чем в других магазинах, — говорит одна из пожилых женщин. Она собирается купить немного свинины и замороженной рыбы. Говорит, выбирать будет ту, что подешевле.

Другие пенсионерки сразу же включаются в разговор и вот уже делятся друг с другом рецептами, как готовить вкусно и экономно.





Тем временем двери магазина открываются — и люди заходят внутрь. Через несколько минут все уже выстраиваются очереди у отделов с готовой продукцией, мясом и рыбой.

Площадь нового магазина — 1777 кв. м. Помимо привычных отделов с бакалеей, молоком, хлебобулочными изделиями здесь есть и отдельные островки собственной продукции. Например, салат-бар, где можно собрать салат, который вам по вкусу.





— 1,65 рублей за сто грамм. Нормально забежать перед работой, если не успел из дома что-то взять, — говорит один из покупателей. Правда, признается, что в этот раз салаты покупать не будет — зашел посмотреть новый магазин и купить что-нибудь в кулинарии.

Рядом с салат-баром — фудкорт, где можно купить роллы, блины, шаурму, бургеры, панини, выпить кофе, чай или смузи. Есть небольшая зона со столиками — такое вот мини-кафе.





Также в магазине большой овощно-фруктовый отдел, который находится сразу же возле входа в торговый зал. Здесь уже толпятся гродненцы за черешней по 9,99 рубля и бананами по 2,79.

— Это дешевле, чем в соседнем магазине. Не знаю, будут ли такие цены и дальше или это только в первый день работы, но пока все нравится, — говорит одна из покупательниц.

— Вот посмотрите, у нас на некоторые фрукты и овощи действует акция. И дальше так же будет, не беспокойтесь, — отвечает женщине продавец и рассказывает, что в супермаркете есть еще товары на акции «1+1», где два товара продают по цене одного. Например, можно купить две пачки пломбира за 1,49 или макароны производства Италии за 2,99 рубля — тоже две пачки. Около таких товаров очень быстро образовываются небольшие очереди.





— Смотрите, оливковое масло на акции. Надо брать, — говорит молодая девушка своим подругам.

— Лена, но стоит оно 20,99.

— Так это за две бутылки. Давай я куплю, а потом поделим на двоих.

Девушки решают все же купить масло. Говорят, что раз со скидкой, надо брать.

— Мы вообще живем не здесь. Приехали просто посмотреть на новый магазин. Говорят, здесь много рыбы хорошего качества. Сейчас посмотрим, — рассказывают девушки.

Рыбы в новом магазине, и правда, много. И возле витрин с замороженными морепродуктами — много людей. Пенсионеры прицениваются, внимательно читают информацию на этикетках. Цены, например, такие: скумбрия — 5,49, горбуша — 6,99, тушка кальмара — 7,49 за килограмм, тушка хека — 5,49, морской окунь — 11,99.





Также есть отдел с охлажденной рыбой. Здесь же ее могут бесплатно почистить, разделать и замариновать. Например, радужную форель продают за 13,49. Рыба уже потрошенная. Продавцы предлагают желающим еще почистить и порезать тушку. А пока все это делается, можно прогуляться по магазину.

— Ой, в мясной отдел я даже не полезу. Посмотрите, какие очереди. Люди мяса, что ли, не видели? — удивляется женщина, но любопытство берет вверх — и она пытается протолкнуться к прилавку, чтобы посмотреть, что по чем.

Цены здесь такие: свиной фарш — 5,99 рублей за килограмм, фарш свиной с птицей — 6,49, свинина на кости — 4,69, тушка цыпленка-бройлера — 2,99 за килограмм, грудинка свиная — 5,99.





Чуть дальше — хлебобулочный отдел, где предлагают изделия собственного производства. Есть здесь и упакованный хлеб, и большие буханки, от которых отрезают. Кстати, нарезать в магазине могут не только буханки хлеба — также на слайсере нарежут сыр и колбасу.





В торговой сети действует своя система лояльности — скидки от 1% до 7% для владельцев скидочных карточек, которые, кстати, до 2 июля на кассах выдают бесплатно.

Местные говорят, что на Вишневце не хватало такого большого магазина, хоть в округе и есть несколько супермаркетов других торговых сетей — микрорайон-то тоже большой и густонаселенный.

— Дополнительная торговая точка — это всегда хорошо. Значит, будет конкуренция — и у всех появятся какие-то хорошие и выгодные предложения для покупателей, — говорит мужчина.









Супермаркет «Виталюр» работает с 9.00 до 23.00.













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