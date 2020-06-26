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Белорусский волейболист Павел Куклинский будет играть в составе турецкого «Сольханспорома»
Источник материала: ОНТ
Один из лидеров сборной Беларуси по волейболу Павел Куклинский заключил контракт с турецким «Сольханспором».
По итогам минувшего чемпионата эта команда завоевала пропуск в высшую лигу. Куклинский ранее защищал цвета «Коммунальника» из Гродно, «Строителя» и БАТЭ-БГУ, а также французского «Пари Воллей», китайского «Тяньцзиня» и катарского «Аль-Ахли». 1 июля он начнет тренировочный сбор в составе сборной страны.
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Один из лидеров сборной Беларуси по волейболу Павел Куклинский заключил контракт с турецким «Сольханспором». По итогам минувшего чемпионата эта команда...
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