Белорусский волейболист Павел Куклинский будет играть в составе турецкого «Сольханспорома»

Источник материала: ОНТ

Один из лидеров сборной Беларуси по волейболу Павел Куклинский заключил контракт с турецким «Сольханспором».

По итогам минувшего чемпионата эта команда завоевала пропуск в высшую лигу. Куклинский ранее защищал цвета «Коммунальника» из Гродно, «Строителя» и БАТЭ-БГУ, а также французского «Пари Воллей», китайского «Тяньцзиня» и катарского «Аль-Ахли». 1 июля он начнет тренировочный сбор в составе сборной страны.

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