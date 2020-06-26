Николай Козеко: «Три процента у президента ну не может быть»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал «Трибуне» о том, как следит за ситуацией вокруг выборов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что скажете о претендентах в кандидаты? Например, Бабарико или Цепкало. Сформировалось ли какое-то мнение о них?

— Пока слабо сформировалось. Но люди вроде бы достойные. Интересно их слушать. Хорошо, что есть кандидаты. Вот это могу сказать точно. Хорошо, что есть альтернатива. Как-то будет это все развиваться. Народ выберет. Думаю, сделает правильный выбор.

— А вы сами уже определились? Будете голосовать за кого-то?

— Пока не определился. Еще рано. Я даже не видел программы ни одного, ни второго, ни третьего. Сколько их там? Еще же даже неизвестно, кто зарегистрирован в кандидаты.

— А после того как их зарегистрируют, и они вступят в предвыборную борьбу, то есть ли у них шансы в соперничестве с Александром Лукашенко?

— Я не совсем верю социологическим опросам, потому что 3 процента у президента ну не может быть. Явно побольше. Наверное, вы и сами в это не верите. Не может такого быть. Так что надо думать, смотреть, надо изучать. Надо их программы почитать.

— Скажите, а что хорошего действующий президент сделал для спорта в нашей стране?

— Был сложный момент, когда мы разбежались по квартирам, здесь опыта не было в строительстве международного сотрудничества с зарубежными спортивными делегациями, спортивными странами. Это было все наша прерогатива, может, за исключением некоторых видов спорта таких как, допустим, фристайл. Он относился к этим видам спорта так как я был в сборной команде СССР, и я имел какой-то опыт общения с зарубежными спортсменами. В этом отношении нам было легче.

Но в других видах спорта тяжело контакты образовывались. И здесь авторитет президента… Вот президент страны — он же является президентом НОК. Это многому способствовало и давало гандикап. Второй момент — формирование сборных команд. Когда еще была инерция СССР, когда не было профессионального спорта, и все спортсмены числились сотрудниками. Вы помните, СССР позиционировал себя с любительским спортом. У нас профессиональных команд не было. Тогда мы одни из первых сформировали штат национальных команд. Здесь тоже немаловажная роль.

Так что позитива очень много в этом вопросе. Президент, конечно, серьезную лепту внес при формировании нашего спорта на начальном этапе. И сейчас большое внимание уделяется. Не каждая страна скажет о большом внимании к спорту со стороны государства, — сказал Козеко.