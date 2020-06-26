ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Николай Козеко: «Три процента у президента ну не может быть»

26.06.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал «Трибуне» о том, как следит за ситуацией вокруг выборов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что скажете о претендентах в кандидаты? Например, Бабарико или Цепкало. Сформировалось ли какое-то мнение о них?

— Пока слабо сформировалось. Но люди вроде бы достойные. Интересно их слушать. Хорошо, что есть кандидаты. Вот это могу сказать точно. Хорошо, что есть альтернатива. Как-то будет это все развиваться. Народ выберет. Думаю, сделает правильный выбор.

— А вы сами уже определились? Будете голосовать за кого-то?

— Пока не определился. Еще рано. Я даже не видел программы ни одного, ни второго, ни третьего. Сколько их там? Еще же даже неизвестно, кто зарегистрирован в кандидаты.

— А после того как их зарегистрируют, и они вступят в предвыборную борьбу, то есть ли у них шансы в соперничестве с Александром Лукашенко?

— Я не совсем верю социологическим опросам, потому что 3 процента у президента ну не может быть. Явно побольше. Наверное, вы и сами в это не верите. Не может такого быть. Так что надо думать, смотреть, надо изучать. Надо их программы почитать.

— Скажите, а что хорошего действующий президент сделал для спорта в нашей стране?

— Был сложный момент, когда мы разбежались по квартирам, здесь опыта не было в строительстве международного сотрудничества с зарубежными спортивными делегациями, спортивными странами. Это было все наша прерогатива, может, за исключением некоторых видов спорта таких как, допустим, фристайл. Он относился к этим видам спорта так как я был в сборной команде СССР, и я имел какой-то опыт общения с зарубежными спортсменами. В этом отношении нам было легче.

Но в других видах спорта тяжело контакты образовывались. И здесь авторитет президента… Вот президент страны — он же является президентом НОК. Это многому способствовало и давало гандикап. Второй момент — формирование сборных команд. Когда еще была инерция СССР, когда не было профессионального спорта, и все спортсмены числились сотрудниками. Вы помните, СССР позиционировал себя с любительским спортом. У нас профессиональных команд не было. Тогда мы одни из первых сформировали штат национальных команд. Здесь тоже немаловажная роль.

Так что позитива очень много в этом вопросе. Президент, конечно, серьезную лепту внес при формировании нашего спорта на начальном этапе. И сейчас большое внимание уделяется. Не каждая страна скажет о большом внимании к спорту со стороны государства, — сказал Козеко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал о том, как следит за ситуацией вокруг выборов.
 
Новости дня
Новости разные
 
МТС устроил масштабную распродажу смартфонов в честь 18-летия. Что можно купить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика