Спрос на питьевую воду в магазинах Минска стабилизировался, ситуация локализована

Источник материала: ОНТ

Минска стабилизировался, ситуация локализована" class="one-news__figure-img">

Ажиотажа на питьевую воду в магазинах Минска нет, спрос стабилизировался по сравнению с предыдущими днями, когда возникли проблемы с водой в нескольких районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Городские службы проводят проверки в торговых центрах и магазинах, особое внимание – таким объектам в Московском и Фрунзенском районах.

Тем временем замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой сообщил журналистам, что ситуация с водой в Минске локализована, передает БЕЛТА.

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