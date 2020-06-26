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Спрос на питьевую воду в магазинах Минска стабилизировался, ситуация локализована

26.06.2020 15:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спрос на питьевую воду в магазинах Минска стабилизировался, ситуация локализованаМинска стабилизировался, ситуация локализована" class="one-news__figure-img">

Ажиотажа на питьевую воду в магазинах Минска нет, спрос стабилизировался по сравнению с предыдущими днями, когда возникли проблемы с водой в нескольких районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Городские службы проводят проверки в торговых центрах и магазинах, особое внимание – таким объектам в Московском и Фрунзенском районах.

Тем временем замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой сообщил журналистам, что ситуация с водой в Минске локализована, передает БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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Ажиотажа на питьевую воду в магазинах Минска нет, спрос стабилизировался по сравнению с предыдущими днями, когда возникли проблемы с водой в нескольких районах...
 
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