Каждому родителю под силу

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Как известно, большую опасность представляет для детей огонь. Ребенок подражает взрослым и, оставшись без присмотра, может развести костер не только на улице, но и дома на ковре. Такие игры часто завершаются ожогами и нередко приводят к пожарам, в том числе и с трагическим финалом…

Получить ожоги ребенок может не только от огня, но и от кипятка: взрослые оставляют на краю стола посуду с горячей водой, ребенок пытается дотянуться до нее — и опрокидывает… Встречаются случаи термических травм во время купания, когда родители не проверили температуру воды.

В числе опасных домашних «объектов» также находятся батареи отопления: дети часто засовывают руки между секциями. Химические вещества — от уксуса на кухне до стиральных порошков и всевозможных чистящих средств — также представляют серьезную опасность в руках тех, для кого они не предназначены.

Отправляя ребенка на детскую площадку, мало кто из взрослых задумывается, что аттракционы вовсе не безопасны. Родителям необходимо быть рядом, чтобы не только подстраховать, еще и для того, чтобы уберечь своих чад от незнакомцев.

Еще одна опасность, «живущая» на улице, — транспорт: велосипед, машина, поезд.

Вода манит детей круглый год. Наличие бассейна во дворе — это дополнительная ответственность, которая требует обеспечения безопасности детей. Всегда следите за детьми в бассейне и оставайтесь в близкой для них досягаемости. Никогда не позволяйте им плавать в одиночку.

Домашние животные не так безобидны, как кажется: неосторожное действие ребенка может спровоцировать укус.

С 19 по 21 июня четверо детей пострадали при падении с высоты, трое из них оперлись о москитные сетки и выпали из окон. Об этом БелТА сообщили в Следственном комитете.

Вечером 20 июня в Кобрине из окна квартиры на пятом этаже выпал шестилетний мальчик. «Установлено, что ребенок находился дома с 12-летней сестрой. Мальчик нашел ручку от окна, спрятанную родителями в квартире, залез на стол, затем на подоконник и, открыв окно, оперся о москитную сетку», — рассказали в СК. В результате ребенок выпал.

Днем 21 июня трехлетний брестчанин играл со старшим братом и залез на подоконник. Там он облокотился о москитную сетку в открытом окне. В результате упал с высоты четвертого этажа.

Аналогичные происшествия случились в выходные и в Витебской области.

по этим случаям проводятся проверки.

Опасности всегда были и будут, но каждому родителю под силу снизить риск травмы у своего ребенка. Для этого необходимо, во-первых, подавать правильный пример, во-вторых, как можно чаще говорить о безопасном поведении.

«НН».