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Защитники Виктора Бабарико обжалуют в суде меру пресечения

26.06.2020 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора Бабарико будут обжаловать в суде применение меры пресечения для их подзащитного в виде заключения под стражу. Предположительно, заседание суда должно состояться на следующей неделе, рассказал TUT.BY один из защитников Дмитрий Лаевский.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы защитников Виктора Бабарико на постановление суда Центрального района, которым была отклонена жалоба на задержание.

— Мотивы сегодняшнего постановления ни мне, ни второму защитнику Александру Пыльченко не известны, поскольку постановление нам еще не вручено, а жалоба рассматривалась в закрытом судебном заседании, где по правилам УПК с адвокатов берется подписка о неразглашении сведений, — сказал Лаевский.

В то же время, как заявили адвокаты еще в день задержания Виктора Бабарико 18 июня 2020 года, его право на защиту было грубо нарушено, поскольку явившихся утром к зданию ДФР защитников, где находился Виктор Бабарико, в здание не пустили, закрыв перед ними двери, в связи с чем документы о принятии защиты адвокаты были вынуждены направлять в ДФР по электронной почте.

— Договоры на защиту были заключены ранее и находились несколько дней, включая день задержания, при Викторе Дмитриевиче, поэтому ДФР не мог не знать, что у задержанного есть адвокаты, которых он требовал допустить. При этом нас не пускали в здание и тогда, когда мы пытались подать жалобу на задержание, которая подается через орган уголовного последования. Все это в режиме реального времени было запечатлено журналистами, находящимися у входа в здание ДФР. И все это нарушает все нормы и права, — считает Лаевский.

Напомним, 25 июня в СИЗО КГБ 25 июня стали пускать адвокатов для встречи с их подзащитными. До этого адвокаты не могли посещать своих клиентов «из-за эпидемиологической ситуации». Защитник Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил TUT.BY, что претендент в президенты чувствует себя нормально, у него есть спальное место. Правда, он все еще не получает никаких писем, хотя, по информации защитников, такие письма ему люди пишут.

 
 
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Сегодня Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы защитников Виктора Бабарико на постановление суда Центрального района, которым была отклонена...
 
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