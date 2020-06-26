Обязанное лицо, имеющее задолженность по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, находившихся на государственном обеспечении, не подлежит освобождению от ее уплаты при возникновении у такого лица заболевания, препятствующего исполнению родительских обязанностей.

В заявлении суду учреждение образования «Б» указало, что М. в 2007 году лишен родительских прав в отношении дочери А. Этим же решением суда с М. взысканы расходы, затраченные государством на содержание ребенка. С апреля 2014 года по май 2015 года А. находилась на государственном обеспечении в УО «Б», в связи с чем образовалась задолженность по возмещению вышеуказанных расходов, которая по состоянию на июль 2019 года составила более 2 тысяч рублей. Поскольку согласно заключению ВКК от 24.07.2017 у М. обнаружено заболевание, препятствующие выполнять родительские обязанности, учреждение просило освободить М. от уплаты задолженности по возмещению расходов по содержанию ребенка.

Решением районного суда в сентябре 2019 г. М. освобожден от уплаты задолженности по возмещению расходов, затраченных государством на содержание дочери, а исполнительное производство прекращено.

Принимая такое решение, суд исходил из того, что М. не может исполнять родительские обязанности по состоянию здоровья на основании заключения ВКК.

Вместе с тем, суд не учел, что в силу п.10 Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» возможность освобождения от уплаты задолженности по возмещению расходов в связи с возникновением заболевания, препятствующего исполнению родительских обязанностей, не предусмотрена.

Кроме того, задолженность у обязанного лица образовалась за период времени до установления у М. заключением ВКК заболевания, при котором он не может выполнять родительские обязанности. Наличие такого заболевания является основанием для возвращения исполнительного документа взыскателю и не начисления за этот период расходов, затраченных государством на содержание ребенка.

При таких обстоятельствах требование истца об освобождении М. от уплаты задолженности, образовавшейся до установления факта наличия заболевания, препятствующего исполнению родительских обязанностей, не подлежало удовлетворению как не основанное на законе.

С учетом изложенного прокурором Минской области вынесенное по делу судебное постановление опротестовано в порядке надзора. Постановлением президиума областного суда протест прокурора удовлетворен, состоявшееся по делу судебное постановление отменено, по делу вынесено новое решение в отказе истцу в иске.

Прокурор отдела

прокуратуры Минской области Анжелика Мазовка