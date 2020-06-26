Японский коллайдер поставил рекорд светимости

Источник материала: ОНТ

Коллайдер SuperKEKB установил новый рекорд светимости, то есть в ходе эксперимента на нем произошло рекордное количество взаимодействие частиц в секунду – 2,40 x 1034см–2с–1. Данный показатель отражается эффективность работы коллайдера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института ядерной физики имени Будкера СО РАН.

Ранее рекорд принадлежал одному из инструментов Большого адронного коллайдера, он был установлен в 2018 году.

SuperKEKB – электрон-позитронный коллайдер Лаборатории физики высоких энергий (KEK) в Цукубе (Япония). С 2018 года на нем проходит международный эксперимент Belle II. Его цель – проверка правильности Стандартной модели. Эта теория описывает большую часть взаимодействий известных науке элементарных частиц. Также ученые надеются найти явления, которые данной Стандартной моделью еще не описаны, – так называемую «новую физику».

Фото: Eto shorcy/CC BY-SA via Wikimedia Commons

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