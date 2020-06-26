ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Японский коллайдер поставил рекорд светимости

26.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Японский коллайдер поставил рекорд светимости

Коллайдер SuperKEKB установил новый рекорд светимости, то есть в ходе эксперимента на нем произошло рекордное количество взаимодействие частиц в секунду – 2,40 x 1034см–2с–1. Данный показатель отражается эффективность работы коллайдера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института ядерной физики имени Будкера СО РАН.

Ранее рекорд принадлежал одному из инструментов Большого адронного коллайдера, он был установлен в 2018 году.

SuperKEKB – электрон-позитронный коллайдер Лаборатории физики высоких энергий (KEK) в Цукубе (Япония). С 2018 года на нем проходит международный эксперимент Belle II. Его цель – проверка правильности Стандартной модели. Эта теория описывает большую часть взаимодействий известных науке элементарных частиц. Также ученые надеются найти явления, которые данной Стандартной моделью еще не описаны, – так называемую «новую физику».

Фото: Eto shorcy/CC BY-SA via Wikimedia Commons

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллайдер SuperKEKB установил новый рекорд светимости, то есть в ходе эксперимента на нем произошло рекордное количество взаимодействие частиц в секунду – 2,40 x...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко принял приглашение Путина и планирует обсудить с ним «некоторые вопросы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика