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Актёр Овсянников о 90-ых: «Когда поездка в Польшу, то с собой в чемодан – бутылок 5 водки. Гандаль устраивался»

26.06.2020 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как в 90-ые непростые годы? Было до культуры, до искусства, до театра?

«И Алла Борисовна в этом же списке была». Как Геннадий Овсянников стал одним из последних народных артистов СССР

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Тихонечко. Когда поездка, например, в Польшу, то с собой в чемодан – бутылок 5 водки, там ещё что-нибудь – гандаль устраивался. А как же?

Вадим Щеглов:
Челноком стали, как и многие в то время…

Актёр Овсянников о 90-ых: «Когда поездка в Польшу, то с собой в чемодан – бутылок 5 водки. Гандаль устраивался»

Геннадий Овсянников:
Тут такой коллективный челнок был. И ложки, помню, кто-то возил.

Вадим Щеглов:
В советские времена могли бы привлечь за спекуляцию.

Геннадий Овсянников:
Конечно! Один солидный человек такой: «Нержавейка, нержавейка», – ложками стучал. Всё продавали.

Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:

– как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату

– об актёрских суевериях и форс-мажорах на сцене

– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным

– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля

– зачем разговаривал с муравейником

Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Геннадий Овсянников, Вадим Щеглов

 
 
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Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как в 90-ые непростые годы? Было до культуры, до искусства, до театра? «И Алла...
 
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