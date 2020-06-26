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Актёр Овсянников о 90-ых: «Когда поездка в Польшу, то с собой в чемодан – бутылок 5 водки. Гандаль устраивался»
Источник материала: СТВ
Актёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
Вадим Щеглов:
Геннадий Овсянников:
Вадим Щеглов:
Геннадий Овсянников:
Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:
– как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату
– об актёрских суевериях и форс-мажорах на сцене
– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным
– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля
– зачем разговаривал с муравейником
Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Актёр Овсянников о 90-ых: «Когда поездка в Польшу, то с собой в чемодан – бутылок 5 водки. Гандаль устраивался»
Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как в 90-ые непростые годы? Было до культуры, до искусства, до театра? «И Алла...
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