Робот впервые получил главную роль в фильме

Источник материала: ОНТ

Эрика – робот с искусственным интеллектом, созданный Хироси Исигуро и Кохей Огава, получил главную роль в новом научно-фантастическом боевике «b», сообщает THR.

По данным источника, это первый такой случай в кинематографе.

Картина расскажет об ученом, пытавшемся создать совершенную молекулу человеческого ДНК. По сценарию, исследователь обнаружит, что его деятельность принесет больше зла, чем пользы. Также он поможет сбежать из лаборатории созданному им роботу Эрике (авторы фильма не уточнили, как робот связан с генетическими экспериментами – прим.ред.).

Режиссер пока не назначен, известно, что съемки начнутся в 2021-м году.

Фото: Inventions World

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