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Изменяется расписание движения и приостанавливается работа некоторых автобусных маршрутов в Бресте
26.06.2020 16:27 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 01.07.2020 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 3, 12, 12А, 42.
С 01.07.2020 г. приостанавливается работа городских автобусных маршрутов №№ 11А, 33, 39А, 41.
С 04.07.2020 г. приостанавливается работа городского автобусного маршрута №39Б по выходным дням.
С 06.07.2020 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 1, 1А, 7, 9, 11, 17, 22, 23, 24, 40.
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С 01.07.2020 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 3, 12, 12А, 42. С 01.07.2020 г. приостанавливается работа городских автобусных маршрутов №№...
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