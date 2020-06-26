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Распря между женами девять месяцев мешала похоронить миллионера-двоеженца
Источник материала: ОНТ
Влиятельный миллионер Муса Магодо из Кении скончался в сентябре 2019 года. Распри между его женами не позволяют похоронить мужчину уже десятый месяц. Подробности
Похороны Магодо были назначены на сентябрь 2019 года. Они не состоялись из-за вмешательства Глэдис Некесы – женщина заявила, что она была замужем за умершим с 1991 года. Кенийка якобы оставалась законной супругой миллионера все эти годы.
Магодо при этом женился на Элис Ингайзе в 2007 году. Некеса утверждает, что «новая жена» была их служанкой с 1994 года. Муса с 2000 года открыто изменял Глэдис. Позже мужчина заключил новый брак, так и не разорвав первый.
Элис Ингайза отвергает все обвинения Глэдис Некесы. Судебная тяжба между женщинами продолжается, обе претендуют на наследство и право захоронить мужа.
Умерший Муса Магодо был основателем религиозной организации Magodo International Ministries.
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Влиятельный миллионер Муса Магодо из Кении скончался в сентябре 2019 года. Распри между его женами не позволяют похоронить мужчину уже десятый месяц. Подробности...
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