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Овсянников рассказал, как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату

26.06.2020 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы 65 лет на сцене.

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:
63, считается. А если студенческие, то да.

Актёр Овсянников о 90-ых: «Когда поездка в Польшу, то с собой в чемодан – бутылок 5 водки. Гандаль устраивался»

Вадим Щеглов:
Когда на радио работали, играли роль кипящего чайника.

Геннадий Овсянников:
Да, и шаги Ленина играл даже.

Вадим Щеглов:
И как шагал Ленин?

Овсянников рассказал, как играл шаги Ленина и гороховый суп, а Станюта – школьную парту и лопату

Геннадий Овсянников:
Стремительно. Суп гороховый играл. Станюта Стефания Михайловна играла школьную парту, а я – каменный уголь. А она потом ещё и лопату играла. И вот придумать же надо такой характер. Гороховый суп – как он? Такой плотный, густой. И когда уже пузыри пускает, пыхтит – пых-пых. «А ты вазьмі лыжку, пыххх-пыххх, і вось тут бяры, вось з гэтага краю. Пыххх-пыхх». Ну, я говорю сейчас текст от себя просто. Вот придумаешь такое, и сам потом послушаешь передачу – смешно. А детям уже это за милую душу послужит.

А шаги Ленина – это было так. Какой-то спектакль, и Павел Степанович Молчанов пришел – у него мягкая обувь была. А тут попросил режиссёр пройтись, чтобы было слышно, что Ленин выходит на трибуну. И он так попробовал, и не слышно. Тогда я проходил. Так отвернули ковёр, и у меня какие-то подковки даже были. И я так стремительно подходил, а Павел Степанович в микрофон: «Товарищи!» Поэтому я всегда говорю – и шаги Ленина играл.

Также в интервью Геннадий Овсянников рассказал:

– об актёрских суевериях и форс-мажорах на сцене

– почему считает нынешнего театрального зрителя стадным

– как отдыхает на сцене прямо во время спектакля

– зачем разговаривал с муравейником

Смотрите 28 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

 

Люди в материале: Геннадий Овсянников, Вадим Щеглов

 
 
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Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы 65 лет на сцене. Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист...
 
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