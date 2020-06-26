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Подари новорожденному вышиванку: очередной этап общереспубликанской акции принимает Минск
Источник материала: ОНТ
«Падары немаўляці вышыванку» – столица по традиции принимает эстафету масштабной молодежной акции.
Подарки с национальным колоритом получили сегодня более 50 молодых мам. Распашонки и майки маленьким белорусам вручили в преддверии Дня Независимости.
Активисты не обошли вниманием и врачей, для них также подготовили подарки. Молодежная кампания пройдет по всей стране и завершится 2 июля.
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«Падары немаўляці вышыванку» – столица по традиции принимает эстафету масштабной молодежной акции. Подарки с национальным колоритом получили сегодня более 50...
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