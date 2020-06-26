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В Китае сгорел грузовик с новыми iPhone. Ущерб Apple - около 21 миллиона долларов
Источник материала: Tut.by
В Китае грузовик, перевозивший крупную партию iPhone, попал в аварию. Из-за этого почти 20 тысяч смартфонов сгорели. Об этом сообщает
Грузовик перевозил смартфоны Apple на скоростном шоссе недалеко от Нанкина, столицы провинции Цзянсу в Восточном Китае. Автомобиль перевернулся и занял целые две полосы движения. К счастью, никто из водителей не пострадал — в аварию попало еще несколько машин.
Но в грузовике произошло возгорание — решающая часть груза была уничтожена. Грузом были смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max. Полиция отрапортовала, что «выжившие» устройства никто не подобрал. Но даже если бы и так, использовать бы их не вышло. Производитель может удаленно блокировать еще не активированные девайсы.
Новый iPhone 11 Pro Max в Китае в минимальной конфигурации
Ниже — наши цены названных выше смартфонов:
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Грузовик перевозил смартфоны Apple на скоростном шоссе недалеко от Нанкина, столицы провинции Цзянсу в Восточном Китае.
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