В Китае сгорел грузовик с новыми iPhone. Ущерб Apple - около 21 миллиона долларов

Источник материала: Tut.by

В Китае грузовик, перевозивший крупную партию iPhone, попал в аварию. Из-за этого почти 20 тысяч смартфонов сгорели. Об этом сообщает Mydriver .





Грузовик перевозил смартфоны Apple на скоростном шоссе недалеко от Нанкина, столицы провинции Цзянсу в Восточном Китае. Автомобиль перевернулся и занял целые две полосы движения. К счастью, никто из водителей не пострадал — в аварию попало еще несколько машин.

Но в грузовике произошло возгорание — решающая часть груза была уничтожена. Грузом были смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max. Полиция отрапортовала, что «выжившие» устройства никто не подобрал. Но даже если бы и так, использовать бы их не вышло. Производитель может удаленно блокировать еще не активированные девайсы.

Новый iPhone 11 Pro Max в Китае в минимальной конфигурации стоит 9599 юаней, или 1355 долларов. Более простой iPhone 11 можно взять от 5499 юаней, или 775 долларов. Если предположить, что смартфонов было поровну, то Apple понесла ущерб примерно на 21,3 миллиона долларов.

Ниже — наши цены названных выше смартфонов: