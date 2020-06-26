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Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске

26.06.2020 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На части территории Минска качество водопроводной воды уже соответствует требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом в некоторых жилых домах, организациях и предприятиях Московского, Центрального и Фрунзенского районов вода еще не пригодна для питья.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии в круглосуточном режиме продолжает мониторинг. За сутки исследовано более 200 проб воды. Нестандартные результаты регистрировали, в частности, по таким показателям, как запах и окисляемость.

Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске

Специалисты «Минскводоканала» вместе с МЧС продолжают очистительные работы. Также организован подвоз питьевой воды.

И вот как ситуацию 26 июня прокомментировал журналистам замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
На сегодняшний момент ситуация полностью локализована, нормализована подача водоснабжения практически в весь жилищный фонд города Минска. Я думаю, что буквально до конца дня – начала утра вода будет разрешена и для питьевых целей. По крайней мере, сейчас уже граждане могут помыться, использовать ее для каких-то других нужд.

Сейчас базовой версией является то, что во время ремонтных работ, когда заменялся участок водопровода, в оставшейся части вода в течение месяца или полутора месяцев в условиях жары и под влиянием прочих факторов находилась в застойном положении. Когда весь водопровод был сварен, она попала в систему, пройдя через соответствующие системы очистки, с реагентами и прочее. Но, тем не менее, вызывала такую ситуацию. Это базовая версия.

Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске

Конечно, финальные причины будут установлены по итогам окончательного официального расследования, после получения всех соответствующих анализов и заключений служб.

Но я не думаю, что здесь есть какой-то уж слишком избыточный форс-мажор. Возможно, на фоне проходящей в том числе политической кампании любое событие рассматривается под увеличительным стеклом. И, естественно, абсолютно рядовые, штатные ситуации, к сожалению, выходят на такой уровень.

Напомним, жители нескольких районов столицы столкнулись с резким и неприятным запахом. Вопрос загрязнения воды затронул более 2 тысяч столичных домов – это свыше 700 тысяч человек.

Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске

Ситуацию на личный контроль взял Президент. Прокуратура проводит проверку.

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Люди в материале: Дмитрий Крутой, Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На части территории Минска качество водопроводной воды уже соответствует требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом в...
 
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