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Мужчина сбросил 133 килограмма и поделился историей похудения
Источник материала: ОНТ
Житель Северной Ирландии Фил Каес весил 235,8 кг. Мужчине удалось похудеть на 133 кг, и он
Врачи предупреждали Каеса, что при существующей степени ожирения он вряд ли доживет до 40 лет. Фил не обращал внимания на слова медиков, но в 2017 году узнал, что у его матери термильная стадия рака. Мужчина решил похудеть.
Каес подчеркнул, что у него был лишний вес с самого детства. Все усугубилось в институте. Со временем он начал комплексовать из-за внешности и все реже выходил на улицу.
Мужчина признается, что очень переживал, что его тело после смерти не смогут вынести с третьего этажа. Новости о смертельной болезни матери заставили его задаться целью похудеть во что бы то ни стало.
Каес начал придерживаться плана питания. В рацион Фила входили паста, картофель, фрукты и овощи – он не чувствовал себя постоянно голодным, но все же худел. Также он вступил в группу по похудению, в окружении единомышленников ему было легче не сорваться.
Когда ушли первые лишние килограммы, худеющий мужчина заметил прогресс и начал кататься на велосипеде. Он не делал этого около 30 лет. Также Каес много гуляет пешком и занимается йогой.
Мужчина обрел уверенность в себе и встретил любимую женщину.
Фото: SWNS.com
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Житель Северной Ирландии Фил Каес весил 235,8 кг. Мужчине удалось похудеть на 133 кг, и он рассказал Daily Mail свою историю борьбы с лишним весом. Врачи предупреждали Каеса,...
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