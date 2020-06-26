Мужчина сбросил 133 килограмма и поделился историей похудения

Источник материала: ОНТ

Житель Северной Ирландии Фил Каес весил 235,8 кг. Мужчине удалось похудеть на 133 кг, и он рассказал Daily Mail свою историю борьбы с лишним весом.

Врачи предупреждали Каеса, что при существующей степени ожирения он вряд ли доживет до 40 лет. Фил не обращал внимания на слова медиков, но в 2017 году узнал, что у его матери термильная стадия рака. Мужчина решил похудеть.

Каес подчеркнул, что у него был лишний вес с самого детства. Все усугубилось в институте. Со временем он начал комплексовать из-за внешности и все реже выходил на улицу.





Мужчина признается, что очень переживал, что его тело после смерти не смогут вынести с третьего этажа. Новости о смертельной болезни матери заставили его задаться целью похудеть во что бы то ни стало.

Каес начал придерживаться плана питания. В рацион Фила входили паста, картофель, фрукты и овощи – он не чувствовал себя постоянно голодным, но все же худел. Также он вступил в группу по похудению, в окружении единомышленников ему было легче не сорваться.

Когда ушли первые лишние килограммы, худеющий мужчина заметил прогресс и начал кататься на велосипеде. Он не делал этого около 30 лет. Также Каес много гуляет пешком и занимается йогой.

Мужчина обрел уверенность в себе и встретил любимую женщину.





Фото: SWNS.com

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