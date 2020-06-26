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Сравниваем среднюю зарплату в Беларуси и Минске со странами-соседками и их столицами
Источник материала: Tut.by
По Минске — 1770 рублей, а в самом «бедном» регионе — почти 1000. Белстат — про средние зарплаты в мае">данным Белстата, средняя зарплата по стране в мае составила 1 227,9 рубля (до вычета налогов и обязательных страховых взносов). Это на 34,1 рубля больше, чем месяцем ранее. При этом в Минске, согласно официальной статистике, средняя зарплата составила 1771 рубль «грязными». FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие средние зарплаты, по официальным данным, получают жители наших стран-соседок и их столиц.
В России, согласно последним
В Украине в апреле официальная средняя зарплата до уплаты налогов
В Литве средняя зарплата в первом квартале 2020 года
В Польше средняя зарплата за май
В Латвии, по данным Центрального статистического управления, средняя зарплата в первом квартале этого года составила 1100 евро до уплаты налогов (2944 рубля), а после вычета налогов — 812 евро (2173 рубля). В Риге в первом квартале зарабатывали в среднем 1227 евро до уплаты налогов (3284 рубля).
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