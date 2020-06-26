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Надежда Васильченко: «Сегодняшние митинговые настроения, я думаю, мало кому симпатичны»
Источник материала: СТВ
Лучше любые проблемы, вопросы всегда решать путём переговоров. Об этом заявила в интервью корреспонденту СТВ директор Национального центра художественного творчества детей и молодёжи Надежда Васильченко.
Как Вы относитесь к агрессивному поведению на улицах людей, которые якобы высказывают своё мнение? Агрессивные протесты уличные.
Надежда Васильченко, директор Национального центра художественного творчества детей и молодёжи, заслуженный работник образования Республики Беларусь:
Занимается каждый третий ребёнок, а в некоторых областях – и каждый второй ребёнок в системе дополнительного образования. Что такое система дополнительного образования? Это сегодня для детей реализация их способностей, их самоутверждение, их возможность для лучшей адаптации в обществе, это поиск дальнейшего пути своей жизни, выбор профессии. Это очень важно. И, в конце концов, даже подготовка лидеров для страны на всех уровнях, начиная от низовых, заканчивая на уровне управления государством.
Будут выборы. Как Вы будете оценивать кандидатов? На чём будет основываться Ваш выбор?
Надежда Васильченко:
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Лучше любые проблемы, вопросы всегда решать путём переговоров. Об этом заявила в интервью корреспонденту СТВ директор Национального центра художественного...
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