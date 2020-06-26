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Парень показал фото своего 72-летнего деда и поразил соцсети

26.06.2020 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Молодой человек показал фотографию своего дедушки и поразил пользователей соцсетей. Ведь мышцам мужчины может позавидовать и молодёжь.

Парень под ником Couplacuties поделился снимком деда на странице в Reddit и отправился спать. Когда молодой человек вновь зашёл в соцсеть, он увидел, что фотография его родственника произвела настоящий фурор. Комментаторы поражались телосложению мужчины и шутили, что он словно персонаж какой-нибудь кинокартины.

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Парень показал фото своего 72-летнего деда и поразил соцсети
Фото: reddit.com/user/couplacuties 

Отвечая на разные вопросы, Couplacuties рассказал, что его дедушка не принимает никаких стероидов. Сейчас мужчине уже 80 лет, однако он редко видится со своим внуком, поэтому молодой человек мало знает о том, как его дед проводит свободное время.

Парень показал фото своего 72-летнего деда и поразил соцсети
Фото: reddit.com/user/couplacuties 

Пользователи Reddit огорчились такому ответу и попросили Couplacuties поспрашивать у деда, как ему удаётся поддерживать себя в отличной форме.

Кстати, в Беларуси тоже есть «Железный дед». Мужчина всю жизнь мечтал о спорте, но серьёзно занялся им только на пенсии – здесь подробнее.

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Молодой человек показал фотографию своего дедушки и поразил пользователей соцсетей. Ведь мышцам мужчины может позавидовать и молодёжь. Парень под ником Couplacuties...
 
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