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Парень показал фото своего 72-летнего деда и поразил соцсети
Источник материала: СТВ
Молодой человек показал фотографию своего дедушки и поразил пользователей соцсетей. Ведь мышцам мужчины может позавидовать и молодёжь.
Парень под ником Couplacuties
Отвечая на разные вопросы, Couplacuties рассказал, что его дедушка не принимает никаких стероидов. Сейчас мужчине уже 80 лет, однако он редко видится со своим внуком, поэтому молодой человек мало знает о том, как его дед проводит свободное время.
Пользователи Reddit огорчились такому ответу и попросили Couplacuties поспрашивать у деда, как ему удаётся поддерживать себя в отличной форме.
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Молодой человек показал фотографию своего дедушки и поразил пользователей соцсетей. Ведь мышцам мужчины может позавидовать и молодёжь. Парень под ником Couplacuties...
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