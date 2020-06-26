«Предприятиям и банкам так проще». Как борются с «зарплатным рабством» и одновременно поощряют его

Источник материала: Tut.by

Устраиваясь на новую работу, белорусам часто приходится сменить еще и банк. То есть завести зарплатную карточку там, где обслуживается наниматель, даже если самого работника в прежнем банке все устраивало. Иногда это приходится сделать и без смены работы, если наниматель решает уйти в другой банк (так, например, произошло с некоторыми госпредприятиями, которым по указу сверху поручили перейти на обслуживание в государственные банки). В народе это называют «зарплатным рабством». При этом никаких законодательных ограничений на перечисление зарплаты на карту другого банка не существует, но наниматели все равно часто отказывают в таких просьбах. «Зарплатные проекты — это симбиоз интересов банков и руководства предприятий, а индивидуальные интересы сотрудников не всегда учитываются», — констатирует топ-менеджер одного из белорусских банков.

FINANCE.TUT.BY поговорил с банкиром, бухгалтером и экономистом о том, можно ли попросить нанимателя перечислять зарплату на карту другого банка, в чем выгода зарплатных проектов для банков и предприятий и есть ли вероятность, что однажды мы тоже откажемся от «зарплатного рабства».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Бухгалтер: «Получать зарплату на карту другого банка возможно, но наниматели часто отказывают в таких просьбах»

По словам Антона Семенковича, директора бухгалтерского бюро «Филин», получать зарплату на карту другого банка технически возможно.

— Для этого требуется заявление работника с просьбой перечислять его зарплату на карт-счет, открытый в другом банке, с предоставлением реквизитов по этому карт-счету. Никаких законодательных ограничений для такого шага я не вижу, только если в трудовом договоре не оговорено, что зарплата перечисляется исключительно на карт-счет, открытый в том банке, где обслуживается работодатель, — поясняет Антон Семенкович.

По словам специалиста, в некоторых случаях наниматели сами предлагают работнику перечислять заработную плату на имеющуюся у работника карту другого банка. Это касается в первую очередь временной работы — например, проектной или по совместительству. Но в основном ситуации, когда работник хочет обслуживаться в другом банке, встречаются редко, а наниматели «часто отказывают в таких просьбах, хотя никаких юридических препятствий тому нет».

У такой практики есть несколько причин, говорит Антон Семенкович. Первая — переводы в другой банк обходятся дороже.

— В рамках зарплатных проектов банки предлагают различные бонусы: бесплатный выпуск зарплатных карточек, бесплатное обслуживание карт-счетов и, конечно, специальные условия по комиссии за перечисление зарплат на эти счета. В «своем» банке комиссия за перечисление может быть меньше 1%, а при переводе на счета в других банках — от 1,5% до 3%. Это не так существенно, если сумма маленькая, но когда таких работников много, это уже становится ощутимо для нанимателя, — объясняет эксперт. — Отмечу, что эту комиссию платит именно наниматель. Возможность удержать ее с работника не предусмотрена законодательно. Работник должен получить зарплату в полном объеме в соответствии с заключенным трудовым договором, контрактом.

Вторая причина — это сроки перечисления зарплат. Возможны ситуации, когда в другой банк зарплата придет только на следующий рабочий день, говорит Антон Семенкович.

— Даже у нас однажды была такая история, когда деньги на транзитных счетах другого банка «зависли» на день-два. Такие ситуации не только неудобны для работников, но и опасны для нанимателей. Допустим, заработная плата на предприятии выплачивается 15 числа, а деньги работнику пришли 16-го, данный факт может трактоваться работником в свою пользу как нарушение трудового законодательства, в частности положений об оплате труда. Работник может взять себе на заметку данный факт и использовать его в дальнейшем для манипуляции нанимателем в случае наличия конфликта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наконец, третья причина, о которой говорит специалист, — это дополнительный документооборот и лишняя нагрузка как на того, кто занимается перечислением зарплаты, так и на того, кто ведет бухгалтерский учет.

— Когда мы перечисляем зарплату сотрудникам в своем банке, нужен список на перечисление и платежное поручение. Если же мы перечисляем деньги на карт-счета в другой банк, необходимы дополнительные платежные поручения, которые потом также потребуется провести в бухгалтерском учете. Поэтому, как правило, в ситуации, когда работник хочет получать заработную плату в другом банке, больше возражений бывает именно со стороны бухгалтерии или руководства предприятия, занимающегося вопросами перечисления заработной платы, — говорит Антон Семенкович.

Банкир: «Зарплатные проекты — симбиоз интересов банков и руководства предприятий, интересы сотрудников не учитываются»

Сами банки тоже заинтересованы в зарплатных проектах, в рамках которых они могут получить сразу десятки и сотни новых клиентов.

— Во-первых, это источник ресурсов — остатков денежных средств на зарплатных счетах. Банк пускает эти средства в оборот и на этом зарабатывает, — комментирует топ-менеджер одного из белорусских банков. — Во-вторых, это возможность получать доходы по операциям по этим счетам: кто-то покупает валюту, кто-то делает платежи, за которые берутся комиссии, и так далее. В-третьих, это возможность установить контакт с клиентом, у которого в банке открыт зарплатный счет, и продать ему дополнительные продукты, в которых он может нуждаться. Все это делает зарплатные проекты привлекательными для банков. Но и со стороны руководителей предприятий тоже есть определенная заинтересованность в хорошем зарплатном проекте, потому что клиентам с большим штатом и большим фондом оплаты труда банк может установить льготные тарифы на перечисление, пообещать какие-то скидки и бонусы. Понятно, что здесь руководитель отталкивается в первую очередь от выгоды для компании.

И все же, по мнению банкира, сложившуюся практику нельзя назвать «рабством» даже несмотря на то, что «это симбиоз интересов банков и руководства предприятий, а индивидуальные интересы сотрудников не всегда учитываются».

— Во время переговоров с банком руководитель может отторговать какие-то «плюшки» и для сотрудников. Например, бесплатное снятие во всех банкоматах, установка банкомата на проходной и так далее. Поэтому сказать, что интересы работников полностью игнорируются, тоже нельзя, обычно руководство предприятия все-таки их отстаивает, — объясняет свою точку зрения банкир. — Насколько я знаю, на крупных предприятиях, особенно государственных, коллектив иногда может сказать: мы хотим зарплатный проект в таком-то банке. Бывает, что в итоге предприятие их делит — часть сотрудников обслуживается в одном банке, часть в другом. В результате банки могут начать конкурировать, чтобы показать себя с лучшей стороны и перетянуть к себе остальную часть, и это тоже хорошо.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вместе с тем иногда бывает, что белорусские банки, выдавая кредиты предприятиям, прописывают условия так, чтобы они полностью перешли к ним на обслуживание. Это означает, что все расчеты, в том числе по выплате зарплаты, должны проходить именно через тот банк, который выдал кредит. Получается, что в таких ситуациях в своеобразное «зарплатное рабство» попадают не только работники предприятий, но и сами предприятия.

Ухудшатся ли условия по зарплатным картам для работников госпредприятий, которые перешли в госбанки (и как это скажется на самих банках)

В прошлом месяце предприятия с долей государства получили от вышестоящих концернов и министерств распоряжения перевести счета из частных банков в государственные — Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк. Это касается в том числе и зарплатных проектов. По мнению старшего научного сотрудника BEROC Дмитрия Крука, такая идея связана в первую очередь с тем, что в правительстве недовольны тем, что «частные банки не столь активно поддерживают неэффективные предприятия, столкнувшиеся с ухудшением финансового состояния».

— В правительстве хотели бы, чтобы от этих банков шла существенная кредитная поддержка, а банки, в первую очередь частные, эти избыточные риски на себя принимать не хотят, — комментирует Дмитрий Крук. — Возникает парадоксальная ситуация: по банковской системе в целом сейчас избыток ликвидности, то есть у банков есть свободные деньги. Но банки смотрят на клиентов, понимают, что их финансовое состояние далеко не прекрасное, и не хотят увеличивать свой кредитный портфель. Правительству такая ситуация не нравится. Отсюда, как я понимаю, и возникла такая идея: если госпредприятия обслуживаются в частных банках и частные банки пользуются их ресурсами, но при этом не хотят решать задачу, которую правительство считает важной, то тогда нужно эти ресурсы и выгоду от их обслуживания перевести в госбанки, на которые у правительства есть прямые инструменты воздействия. Допускаю, что здесь дополнительно может быть и некоторая политическая составляющая.

Эксперт отмечает, что в начале июня госпредприятия массово переходили на обслуживание в государственные банки, но теперь этот процесс, вероятно, замедлился. Это может быть связано с имеющимися у предприятий кредитными договорами.

— Многие договоры предполагают, что если предприятие уходит с обслуживания в банке, закрывает все счета и зарплатные проекты, то банк может потребовать досрочного исполнения обязательств по выданным кредитам. Это существенно уменьшает возможность быстрой реализации этой идеи, потому что у многих государственных предприятий финансовое состояние и так хронически слабое, а за последние два месяца оно существенно ухудшилось. Погасить кредиты досрочно для них проблематично, и, думаю, это основная причина, по которой переход, вероятно, происходит не так быстро, как хотели бы инициаторы этой идеи, — рассуждает Дмитрий Крук.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При этом для работников предприятий, которые ушли в госбанки, условия по зарплатным картам могли ухудшиться. Например, в Беларусбанке в рамках зарплатного проекта бесплатно можно получить только карточку «БЕЛКАРТ», а за карты международных платежных систем надо платить. Есть и вопрос удобства: у кого-то в старом банке мог остаться кредит, который было удобно гасить с зарплатной карточки, или вклад, который тоже регулярно пополнялся с зарплаты. Тем не менее, по мнению Дмитрия Крука, нельзя однозначно сказать, что переход на обслуживание в госбанках ухудшит условия для предприятий и их сотрудников, потому что «условия договоров по расчетному и зарплатному обслуживанию обычно очень индивидуализированы».

— Они могут зависеть от предприятия, оборота, количества сотрудников, зарплатного плана: какие карты будут выдаваться, с каким функционалом. Это очень гибкая система. Но все понимают, что частные банки более активны в конкуренции за клиентов и потому более активно создают новые продукты. Сам факт того, что многие госпредприятия по собственному желанию стали уходить в частные банки, свидетельствует о том, что они смогли предложить более интересные условия и более широкий функционал по тем же зарплатным проектам. Но, тем не менее, сказать, что госпредприятия, перешедшие в госбанки, ждет непременное ухудшение условий, нельзя, — считает эксперт.

В целом, по мнению Дмитрия Крука, уход крупных госкомпаний на обслуживание в госбанки для частных банков может стать проблемой, если эта практика станет массовой. Но даже в этом случае проблема будет «не кардинальной, а также краткосрочной и разрешимой».

— Во-первых, для частных банков в большинстве все же более важными клиентами являются частные нефинансовые фирмы. Этот сегмент сохранится. Во-вторых, возможный отток ресурсов при необходимости можно будет компенсировать: например, привлекая средства материнских компаний, более активно конкурируя за депозиты населения и частного бизнеса, за счет эмиссии облигаций. Но, вполне вероятно, сейчас этого и не понадобится. Многие частные банки сейчас достаточно консервативны в своей кредитной политике, поэтому для некоторых из них сокращение пассивов на фоне ухода госпредприятий с обслуживания может на текущий момент рассматриваться даже как благоприятное, поскольку избавляет от забот по управлению избытком ликвидности, — комментирует Дмитрий Крук.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Негласная договоренность». Откуда в Беларуси вообще взялось «зарплатное рабство» и есть ли шанс, что мы от него откажемся?

В европейских странах и США такое понятие, как «зарплатный банк», практически не встречается. При трудоустройстве работник просто указывает реквизиты карты (а именно — международный номер банковского счета IBAN), на которую хочет получать зарплату. По мнению белорусского банкира, у нас система зарплатных проектов в принципе сложилась из-за того, что «развитие нашего финансового рынка идет в хвосте мировых».

— Если на западном рынке люди активно пользуются карточками уже лет 20−30, то у нас еще буквально 10 лет назад зарплатная карточка была скорее экзотическим явлением, нежели массовым. В какой-то момент Нацбанк стал продвигать политику перехода на безналичные расчеты и отказа от выдачи зарплаты наличкой. Для предприятий это выглядело так: вчера ты выдавал зарплату в кассе, а сегодня должен перечислить ее на карточки. А карточки при этом и есть-то не у всех. Понятно, что в такой ситуации было проще организовать этот процесс централизованно, и поскольку инициатива шла сверху, получилось, что всех «окарточили» именно в привязке к конкретному предприятию. В итоге и сейчас, когда работник приходит в новое место, он должен придерживаться политики этого предприятия, а не диктовать свои условия, — рассуждает банкир.

Похожая ситуация сложилась в России и Украине, и там от «зарплатного рабства» начали уходить. В России еще в 2014 году вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, согласно которому работники могут выбирать любой банк для получения зарплаты. Правда, российские наниматели не всегда это требование соблюдали. В 2019 году Владимир Путин подписал закон о праве работников выбирать зарплатный банк и о штрафе для работодателей за нарушение этого требования. В Украине в конце прошлого года Минфин и Нацбанк тоже инициировали отказ от зарплатных проектов.

В Беларуси избавляться от «зарплатного рабства» планировали с помощью введения базового расчетного счета для физлиц. Это счет с минимальным набором бесплатных услуг, при этом, по задумке, те, кто такой счет откроют, смогут заодно выбрать и банк для зарплатного обслуживания. Проект соответствующего указа уже готов, однако, как отмечали в Нацбанке, базовые счета скорее всего введут не в этом году. Тем не менее, наш собеседник из банковской сферы считает, что «право работника открывать зарплатный счет в любом банке не за горами».

— Сейчас везде идет тенденция к защите потребителя, Нацбанк тоже придерживается этих принципов. Свобода выбора поставщика финансовых услуг — это один из базовых принципов защиты прав потребителя. Думаю, что проект базового счета в обозримом будущем будет завершен и работники получат право открывать зарплатный счет в любом банке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Бухгалтер Антон Семенкович добавляет, что сейчас все белорусские банки работают в международной системе счетов IBAN, что «технически позволяет реализовать переводы зарплаты из одного банка в несколько разных по упрощенной схеме».

— Вопрос, на мой взгляд, в первую очередь в программном обеспечении, которое позволило бы это реализовать. Другой момент в том, что в реализации этого не заинтересованы сами банки. Зарплатные проекты удерживают часть клиентов-физлиц в том банке, где обслуживается их наниматель-юрлицо, и это приносит банкам дополнительный доход, — считает Антон Семенкович.

Дмитрий Крук тоже констатирует, что «людям наверняка хотелось бы самим выбирать обслуживающий банк, но предприятиям и банкам так намного проще».

— Для предприятия это удобно с точки зрения финансового менеджмента, а для банков еще и выгодно. Так что это, можно сказать, негласная договоренность, которая устраивает обе стороны. Возможно, введение базового счета действительно как-то на это повлияет, но сложившаяся практика часто тянет за собой инерцию. Не уверен, что мы быстро от нее уйдем, но и ничего сильно трагичного я в ней не вижу. При желании любой человек может оформить дополнительный счет и карту в любом из банков по своему предпочтению, — говорит Дмитрий Крук.

Лайфхак напоследок: как выйти из «зарплатного рабства», не меняя банк

На самом деле проблема решается просто: если банк по каким-то причинам вас не устраивает, то все деньги с зарплатной карточки можно переводить на карту любого другого банка (а то и нескольких). За прямые переводы с карты на карту банки нередко берут комиссию, здесь все зависит от условий по конкретным продуктам. А вот перевод через ЕРИП сделать можно совершенно бесплатно. Подробно об этом мы рассказывали здесь .

Если вкратце, то для такого перевода понадобится знать не номер карты, а номер счета или номер договора (что именно, зависит, опять же, от конкретного банка). Его потом можно сохранить в избранных платежах, чтобы не вводить каждый раз заново. Еще нужно учесть, что в некоторых случаях деньги могут зачислиться только на следующий рабочий день. Не стоит забывать об этом, особенно делая перевод перед выходными или праздниками.