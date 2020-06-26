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В Беларуси стартовал 15-й тур чемпионата по футболу
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу сегодня стартует 15-й тур. Очередной этап начнется с матчей в Молодечно и Смолевичах.
В эти минуты проходит встреча в Молодечно между «Энергетиком-БГУ» и «Славией» из Мозыря. В 19.00 – поединок в Смолевичах, где одноименный клуб ждет в гости «Слуцк». Центральный поединок тура – завтра в Борисове. Лидер турнирной таблицы БАТЭ примет минское «Динамо».
Выделим поединок в Гродно, где «Неман» принимает чемпиона страны – брестское «Динамо». Оба клуба не проигрывают на протяжении последних пяти туров.
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В чемпионате Беларуси по футболу сегодня стартует 15-й тур. Очередной этап начнется с матчей в Молодечно и Смолевичах. В эти минуты проходит встреча в Молодечно...
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