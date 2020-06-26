Запрет на посещение лесов введен в Слуцком и ещё в 14 районах Минской области

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Посещать леса пока не стоит в 36 районах Беларуси. Такая информация по состоянию на 26 июня размещена на сайте Минлесхоза, сообщает агентство Минск-Новости.

Временно не стоит посещать леса в 15 районах Минской области (Березинском, Вилейском, Дзержинском, Клецком, Крупском, Любанском, Минском, Молодечненском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском и Узденском).

Также запрет введён в некоторых районах Гомельской области и во всех районах Гродненской.

Министерство лесного хозяйства напоминает о том, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин (1 БВ = Br27).

В субботу в стране сохранится жаркая погода, которая осложняет пожароопасную обстановку. На большей части территории республики воздух прогреется до +30…+31 °С.

Минск-Новости