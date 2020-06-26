Запрет на употребление воды в районах Минска снимут в ближайшее время

Источник материала: ОНТ

Минска снимут в ближайшее время" class="one-news__figure-img">

На большей части территорий Московского и Фрунзенского районов вода уже соответствует требованиям, но специалисты продолжают контролировать её качество. И не только в районах, которые первыми почувствовали неладное, но и в Октябрьском, Ленинском и Центральном. Ситуация с водой в Минске, напомним, с самого начала находится на личном контроле Президента. Глава государства оперативно получает информацию из разных источников.





Теперь слово за городским центром гигиены. Если там подтвердится качество, тогда воду из-под крана можно будет использовать не только для бытовых нужд, но и питья. Пока же действует запрет. К этому дню вымыли городские водопроводные сети более чем в 50 точках столицы, работы продолжаются. Причина инцидента все еще остается загадкой.

Нелли Гиндюк, главный государтсвенный санитарный врач г.Минска: «За сутки проведено исследование более 200 проб воды. Нестандартные показатели регистрировались. По показателю запах до 5 баллов, норма – 2. Продолжаются исследования проб воды по физико-химическим показателям после проведённых очистительных работ «Минскводаканала» и при поддержке МЧС. О ходе и результатах этого исследования будет сообщено дополнительно».

Дмитрий Крутой, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: «Ситуация полностью локализована, нормализована подача воды практически во весь жилой фонд Минска, есть ещё несколько объектов социальной инфраструктуры, где заканчивается откачка воды некачественной. Минздрав, перестраховываясь и получая результаты в режиме онлайн, ещё не снял запрет, но я думаю, что уже до конца дня-начала утра вода будет пригодна и для питьевых целей. Сейчас граждане уже могут помыться».

По одной из версий, как сообщили в Мингорисполкоме, загрязнение воды могло произойти из-за работ по замене участка сети. В оставшейся части скопилась вода – она застоялась на жаре, а после попала в систему. Власти города и коммунальные службы делают все возможное, чтобы все потребители получили качественную воду. Информация обновляется, в том числе на сайте и в Telegram-канале мэрии, а также в СМИ. За питьевой водой всё еще можно обратиться к передвижным пунктам. Третий день подвозят воду силами «Минскводаканала», а также сотрудники МЧС, военные. В столице это более 30 адресов.

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