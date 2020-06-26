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Запрет на употребление воды в районах Минска снимут в ближайшее время

26.06.2020 18:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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На большей части территорий Московского и Фрунзенского районов вода уже соответствует требованиям, но специалисты продолжают контролировать её качество. И не только в районах, которые первыми почувствовали неладное, но и в Октябрьском, Ленинском и Центральном. Ситуация с водой в Минске, напомним, с самого начала находится на личном контроле Президента. Глава государства оперативно получает информацию из разных источников. 


Теперь слово за городским центром гигиены. Если там подтвердится качество, тогда воду из-под крана можно будет использовать не только для бытовых нужд, но и питья. Пока же действует запрет. К этому дню вымыли городские водопроводные сети более чем в 50 точках столицы, работы продолжаются. Причина инцидента все еще остается загадкой. 

Нелли Гиндюк, главный государтсвенный санитарный врач г.Минска«За сутки проведено исследование более 200 проб воды. Нестандартные показатели регистрировались. По показателю запах до 5 баллов, норма – 2. Продолжаются исследования проб воды по физико-химическим показателям после проведённых очистительных работ «Минскводаканала» и при поддержке МЧС. О ходе и результатах этого исследования будет сообщено дополнительно».

Дмитрий Крутой, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: «Ситуация полностью локализована, нормализована подача воды практически во весь жилой фонд Минска, есть ещё несколько объектов социальной инфраструктуры, где заканчивается откачка воды некачественной. Минздрав, перестраховываясь и получая результаты в режиме онлайн, ещё не снял запрет, но я думаю, что уже до конца дня-начала утра вода будет пригодна и для питьевых целей. Сейчас граждане уже могут помыться». 

По одной из версий, как сообщили в Мингорисполкоме, загрязнение воды могло произойти из-за работ по замене участка сети. В оставшейся части скопилась вода – она застоялась на жаре, а после попала в систему. Власти города и коммунальные службы делают все возможное, чтобы все потребители получили качественную воду. Информация обновляется, в том числе на сайте и в Telegram-канале мэрии, а также в СМИ. За питьевой водой всё еще можно обратиться к передвижным пунктам. Третий день подвозят воду силами «Минскводаканала», а также сотрудники МЧС, военные. В столице это более 30 адресов. 

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Теги: Минск
 
 
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На большей части территорий Московского и Фрунзенского районов вода уже соответствует требованиям, но специалисты продолжают контролировать её качество. И не...
 
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