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Запрет на употребление воды в районах Минска снимут в ближайшее время
Источник материала: ОНТМинска снимут в ближайшее время" class="one-news__figure-img">
На большей части территорий Московского и Фрунзенского районов вода уже соответствует требованиям, но специалисты продолжают контролировать её качество. И не только в районах, которые первыми почувствовали неладное, но и в Октябрьском, Ленинском и Центральном. Ситуация с водой в Минске, напомним, с самого начала находится на личном контроле Президента. Глава государства оперативно получает информацию из разных источников.
Теперь слово за городским центром гигиены. Если там подтвердится качество, тогда воду из-под крана можно будет использовать не только для бытовых нужд, но и питья. Пока же действует запрет. К этому дню вымыли городские водопроводные сети более чем в 50 точках столицы, работы продолжаются. Причина инцидента все еще остается загадкой.
По одной из версий, как сообщили в Мингорисполкоме, загрязнение воды могло произойти из-за работ по замене участка сети. В оставшейся части скопилась вода – она застоялась на жаре, а после попала в систему. Власти города и коммунальные службы делают все возможное, чтобы все потребители получили качественную воду. Информация обновляется, в том числе на сайте и в Telegram-канале мэрии, а также в СМИ. За питьевой водой всё еще можно обратиться к передвижным пунктам. Третий день подвозят воду силами «Минскводаканала», а также сотрудники МЧС, военные. В столице это более 30 адресов.
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На большей части территорий Московского и Фрунзенского районов вода уже соответствует требованиям, но специалисты продолжают контролировать её качество. И не...
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