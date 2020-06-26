﻿ Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи». 21.by
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Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»

26.06.2020 18:32 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ежегодно 23 июня празднуется Международный Олимпийский день. В честь этого дня в лагере «Веселята» прошли Малые Олимпийские игры под названием «Беларусиада». И пусть участники еще дети – борьба за олимпийские награды была самая настоящая.

Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»
Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»

Программа Малых Олимпийских игр включала церемонию открытия Олимпиады. Руководитель физвоспитания Евгения Бобко поприветствовала всех участников и поздравила с открытием «Беларусиады»  в оздоровительном лагере, после чего прозвучал Гимн. В гости к ребятам пришел Олимпийский Мишка (Наталья Клевченя), который рассказал о символах и символике Олимпийских игр. Так же ребята узнали где и когда в 2021 году будут проходить летние Олимпийские игры, какие страны-участницы, в каких видах спорта будут состязаться спортсмены. После беседы, ребята вместе с Мишкой сделали разминку с гантелями и вышли на старт. В состязаниях приняли участие 2 команды: «Спортсмены» и «Олимпийцы». Юные спортсмены преодолевали олимпийские эстафеты, такие как: «Передай эстафетную палочку», «Прыжки в мешках», «Преодолей препятствие», «Футбольный фристайл», «Юные баскетболисты», «Бадминтон», «Комбинированная эстафета». Участники с большим азартом преодолевали все препятствия, помогали друг другу, переживали и радовались за каждого спортсмена. Все команды показали свою ловкость, быстроту, смекалку и стремление побеждать. В упорной борьбе победила дружба. Все участники награждены олимпийскими медалями.

Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»
Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»
Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»
Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»

В процессе спортивного мероприятия дети открыли для себя яркий, интересный, увлекательный мир спорта. И участники, и педагоги получили мощный заряд энергии и хорошего настроения в этот день.

Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»

Пройдут годы, быть может, кто-то из них и станет большим спортсменом, но сейчас для нас главное – сохранить в памяти детей как можно больше ярких моментов и чтобы эти моменты из детства сопровождали их на протяжении всей жизни.

Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»
Малые Олимпийские игры прошли в оздоровительном лагере «Веселята» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»

Евгения Бобко, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №4 г. Ганцевичи»


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Ежегодно 23 июня празднуется Международный Олимпийский день. В честь этого дня в лагере «Веселята» прошли Малые Олимпийские игры под названием
 
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