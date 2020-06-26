Рабочая поездка Президента в Солигорский район

Источник материала: Полесская правда



Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 26 июня с рабочей поездкой Солигорский район.

В Солигорске глава государства встретился с активом Минской области, а затем посетил предприятие «Белкалий-Мигао».

Во время рабочей поездки Президенту доложили о социально-экономическом развитии Минской области и Солигорского района, финансово-хозяйственной деятельности «Беларуськалия», реализации инвестпроекта по строительству на площадке солигорского предприятия завода по производству нитрата калия.

Лукашенко: развитие Минской области во многом определяет развитие страны

Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом региона.

«Столичный регион — не просто основа. Потенциал, которым вы обладаете, по сути представляет собой уменьшенную копию экономики нашей страны. У вас есть все. Представлены все отрасли, все виды и формы хозяйствования», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что тем не менее были годы, когда Минская область была в числе отстающих. «И вранья, и приписок, чего только тут не было. Слава богу, за последнюю пятилетку мы как-то выровнялись. Думаю, что вы не остановитесь и при всех турбулентных обстановках будете двигаться вперед», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко о «Беларуськалии»: в свое время предлагали продать его, но я рад, что мы этого не сделали

«Беларуськалий» — это национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«В свое время мне предлагали продать его. Вы это помните. Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену — $35 млрд, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая — хотите, покупайте, 50% — пополам делите, покупайте», — сказал глава государства.

Президент задал риторический вопрос, зачем продавать это предприятие, если оно функционирует нормально, выполняет все поставленные задачи.

«Было непросто. Люди постарше помнят, как наши горняки «пешшу па бездарожжу крочылi на сталiцу». Помните, и кастрюлями барабанили, и тарелками. Я тогда был депутатом Верховного Совета, — вспомнил глава государства. — А не хватало многого, когда я столкнулся с этим вопросом. Но, как сказал губернатор, мы труд, занятость и зарплату поставили тогда во главу угла нашей политики. Хотя и зарплату не с чего было платить».

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время предприятие было фактически поделено на сферы влияния, где различные группы имели долю и торговали на международных рынках, тем самым конкурируя друг с другом и сбивая цену. «Вроде и продавали калийную соль, а денег не было. Первое решение, которое я тогда принял, — железобетонно настоял на том, чтобы все, что добывает ваше предприятие, продавалось по одному каналу. Это было мое первое знакомство с вашими проблемами», — рассказал Президент.

Впоследствии еще многое было сделано для развития предприятия, в том числе по линии импортозамещения, внедрения отечественных технологий и оборудования. Калийную отрасль будут развивать и в дальнейшем, в частности новые месторождения, а это в свою очередь дает импульс близлежащим населенным пунктам.

«Все наши «альтернативщики» кричат: «Пераменаў, пераменаў!» Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я — государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить», — подчеркнул Президент.

Он акцентировал внимание, что в Беларуси люди хотят жить справедливо. И если поступить наоборот, то будет беда, которая приведет к «майдану». «Нельзя наклонять людей, чтобы они потеряли всякую надежду», — отметил белорусский лидер.

Аналогичный подход, продолжил Александр Лукашенко, и в отношении других крупных, известных в мире предприятий, например, таких как БЕЛАЗ. «Это огромное достижение и гордость страны — делать такую технику», — добавил глава государства.

Лукашенко: мы в Беларуси не стали ломать то, что было

«Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране. И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел пример: на территории Минской области с участием китайских друзей реализуются два проекта, имеющих стратегическое значение для страны. Во-первых, это Китайско-белорусский парк «Великий камень», который призван стать одним из ключевых пунктов инициативы «Пояс и путь» в Центральной и Восточной Европе. «Тонкая химия, биотехнологии, электроника, машиностроение, новые материалы. В этих сферах лежит не только новое качество экономики Минской области, но и существенное повышение конкурентоспособности нашей страны», — подчеркнул глава государства.

Еще одно предприятие — Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. «Это высочайшие технологии. Глубокую переработку зерна с получением аминокислот осуществляют считаные государства мира. Этот проект полностью укладывается в направления развития на следующую пятилетку — качество, экспорт, импортозамещение», — сказал Александр Лукашенко.

Говоря о доставшихся с советского периода предприятиях, Президент упомянул БЕЛАЗ, где сейчас делают самую современную карьерную технику. «Совсем немного государств, которые производят эти автомобили. Мы сегодня держим практически 30% рынка таких автомобилей. Мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 т. Я управлял этим автомобилем: поразительно, не сложнее, чем «Мерседесом». Это действительно огромное достижение и гордость страны — делать такую технику. Сейчас уже взялись за следующее поколение — беспилотные технологии. С россиянами вместе мы это делаем, и это будущее нашего автомобилестроения. По моей информации, испытания уже проходят», — рассказал глава государства.

Кроме того, за последние годы в столичном регионе организовано серийное производство легковых автомобилей, будет расширяться линейка, повышаться локализация, и в этом также стоят большие задачи в области импортозамещения. Еще одно новое производство — «Штадлер Минск», выпускающее железнодорожную технику.

«У нас еще огромная поляна неосвоенных идей. И даже не идей, а известных в мире технологий. И в этом направлении нам надо двигаться, углубляться. В этом наши основные инвестиции. И самое главное: у нас есть люди — кадры, которые это понимают и могут это делать», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что некоторые предлагают массово пустить в Беларусь международные корпорации, у которых есть рынки и деньги, чтобы они, фактически, скупили отечественные предприятия. Президент уверен, что такой подход себя не оправдает. «Никогда такого не было, не осчастливят», — сказал он.

Лукашенко: время сегодня требует стремительного движения вперед

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Это не дежурная фраза. Кризис — это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся — будет очень тяжело. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, руководству правительства, Национального банка поставлена железная задача — все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках. «Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень «вмонтированы» в международные производственные цепочки, экспортно ориентированная страна», — сказал Президент.

«Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это — пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное», — резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко: перемены будут обязательно, но они должны начинаться цивилизованно

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения предприятия «Белкалий-Мигао».

Глава государства отметил, что часто посещает Минскую область, поскольку это типичный регион и здесь есть все для того, чтобы знать, как живет страна.

«Я очень четко дал сигнал вертикали власти и властям вообще, руководителям, что мы будем идти спокойно по принципу развития «Белкалия»: если видим, что где-то можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать. Никто тут не кричал о каких-то инвестициях, мы спокойно строили эти склады, новые предприятия, в том числе вместе с Китайской Народной Республикой производим сегодня товар, в котором нуждаются во всех уголках планеты. В этом отношении будем идти от жизни, — сказал Александр Лукашенко. — Я, конечно, не стану ломать страну через колено, приватизировать, как некоторые предлагают, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции».

Говоря о приватизации, Президент подчеркнул, что не может идти на слом социального уклада в стране. «Я не могу пойти на приватизацию, к примеру, «Беларуськалия». Нет необходимости приватизировать его, потому что он работает эффективно, так как надо для страны. Приватизация — это не факт, что мы сделаем лучше. Я боюсь потери рабочих мест — уже сталкивались с этим. Хорошо, что не пошли на глобальную приватизацию: когда приходил инвестор, ему не надо было 20 тыс. работающих (как у вас), не нужны были детские сады и прочее — это не профильные активы. Мне такая приватизация не нужна», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что ископаемые, которые есть в Беларуси, — это достояние всего народа. «Недры мы не приватизировали и приватизировать не будем: ни нефтянку, ни газ, ни калий, соль, щебень и прочее. На это мы сегодня пойти не можем, — подчеркнул он. — Мы, как бы ни было тяжело, будем идти, карабкаться, но насколько возможно сохранять рабочие места. Без этого предприятия как минимум нет Солигорска и очень тяжело будет стране. Вы железно входите, по-моему, в пятерку предприятий, которые платят большие налоги. Этим все сказано».

Белорусско-китайское предприятие «Белкалий-Мигао», на котором производят нитрат калия, было построено на промышленной площадке четвертого рудоуправления «Беларуськалия». Здесь Президенту доложили о финансово-хозяйственной деятельности главного производителя калийных удобрений, этапах строительства и первых итогах работы нового завода, особенностях технологического процесса. Во время визита главы государства обсуждались и другие инвестиционные проекты «Беларуськалия».

Как рассказал генеральный директор предприятия Иван Головатый, в первой половине года мировое производство калийных удобрений упало, не стал исключением и «Беларуськалий». Во втором полугодии на предприятии намерены наверстать упущенное, по итогам года экспорт продукции должен сравняться с показателями 2019 года.

Создать в Беларуси производство нитрата калия решили еще три года назад. В мае 2017-го было подписано соглашение между китайской компанией «Мигао Корпорейшн» и «Беларуськалием». Для реализации проекта было создано совместное предприятие ООО «Белкалий-Мигао». В новый завод инвестировали Br238 млн. Его мощности позволяют производить 80 тыс. т нитрата калия и 62 тыс. комплексных азотно-калийных удобрений в год. Сейчас предприятие загружено в среднем на 70%.

Нитрат калия — специализированное бесхлорное водорастворимое минеральное удобрение. Этот продукт производит ограниченное число предприятий. В Солигорске нитрат калия изготавливают по китайским технологиям из белорусского и импортного сырья. Сейчас продолжаются агрохимические испытания удобрения на различных сельскохозяйственных культурах для расширения сферы применения. Пробные партии уже были направлены в Казахстан, Грецию, Перу, Марокко, Австралию.

Лукашенко: представленные мне изменения в Конституцию недостаточно решительные

«Конституция — Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что «на месте им виднее». «Что касается перераспределения полномочий наверху — Президент, парламент, правительство, — это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои «альтернативщики», через приватизацию, реформы и так далее — это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны», — сказал Президент.

В то же время Александр Лукашенко убежден: возвращение к Конституции образца 1994 года — это движение назад. Он отметил, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны. «Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые «альтернативные» ни предлагали: «Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию». Может, кому-то хочется вернуть — пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад», — обратил внимание глава государства.

Лукашенко: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом

«Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали, в том числе действующего Президента — это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого Президента».

Глава государства также заявил, что власть будет делать все, чтобы не допустить в стране майданов, а революций, убежден он, в Беларуси быть не может. «Лимит революций исчерпали, более того — у нас революционеров нет. А вот «майданутых» у нас хватает. Но майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит — к разрушению страны, — отметил Александр Лукашенко. — Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят».

«Как говорят в народе, справдилось» — Лукашенко о своем прогнозе в условиях пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что сбываются его прогнозы относительно развития ситуации в мире на фоне принятых в странах мерах по противодействию пандемии.

«Я вам говорил: все закроются, а мы в это время должны тихонько производить свою продукцию, чтобы ее потом поставить (на зарубежные рынки. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Президент.

В этом плане он обратил внимание на интересную ситуацию, которая складывается, например, в ОАО «Беларуськалий». «Знаю, у Головатого (генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. — Прим. БЕЛТА) сегодня проблема по производству, как меня информировали. Сегодня рынок открылся, есть куда поставлять. И, по моей информации, кое-кто уже начинает у тебя «бухтеть»: много работы, загрузка, — отметил Александр Лукашенко. — А я сам себе думаю: слава богу, что у калийщиков много работы и в одной стране мира обижаются на то, что много работы».

«Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: «Дайте работу, есть нечего!» А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось», — заключил глава государства.

Лукашенко: я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует граждан на приобретение и развитие своих загородных участков.

«Мы будем восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора. Не было бы счастья, да несчастье помогло: пандемия показала нам — у кого есть уголок на земле, тот никакой заразой не болеет. Поэтому я хочу, чтобы в следующей пятилетке мы определили те незастроенные клочки земли, которые у нас имеются в деревнях, агрогородках. Там, где есть неперспективные площади. Надо их отдать людям», — подчеркнул глава государства.

«Я хочу, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли. Для того, чтобы он был здоров. И этот клочок земли — это будет на вес золота», — подчеркнул глава государства.

Он призвал, чтобы каждый воспользовался хоть малейшей возможностью приобрести участок земли, даже если в данный момент нет средств построить там дом. Глава государства уверен, что в перспективе это будет правильное решение, будет, куда выехать с семьей и отдохнуть за городом.

Александр Лукашенко отметил, что и за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь -это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям. «Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — отметил Президент.

«Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное — элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», — сказал Александр Лукашенко.