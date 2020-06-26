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Сделано в Беларуси: Минский тракторный завод ждет модернизация

26.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские власти задумались о серьезной модернизации Минского тракторного завода. Об этом заявил премьер-министр республики во время посещения предприятия. Роман Головченко, который вступил в должность главы правительства меньше месяца назад, осмотрел цеха и оценил новые модели техники, сообщает «МИР 24».

«Стоит задача, чтобы фактически полностью сделать новый завод. Сложность в том, чтобы сделать его не на пустом месте, надо сохранить эту площадку. Никакой блокады Беларуси нет. Все мировые производители хотят участвовать в тендерах. Одно из условий завода – они должны приходить со своими деньгами», – сообщил Головченко.

Премьер отметил, что без модернизации на мировом рынке Минскому тракторному заводу будет непросто работать. Необходимы большие инвестиции. Деньги пойдут на замену оборудования для производства деталей и новые конструкторские решения. Предприятие ведет переговоры с мировыми лидерами – поставщиками оборудования и технологий, чтобы сделать это на выгодных для себя условиях. Завершить глобальную модернизацию планируют к 2030 году.



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Премьер-министр республики Роман Головченково время посещения предприятия осмотрел цеха и оценил новые модели техники.
 
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