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Определены финалистки женского турнира чемпионата Беларуси по теннису

26.06.2020 19:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Определены финалистки женского турнира чемпионата Беларуси по теннису

На открытом чемпионате Беларуси по теннису известны финалисты. За победу в женском турнире поспорят Александра Саснович и Яна Колодынска.

Саснович, первая ракетка соревнований, в полуфинале уверенно обыграла Юлию Готовко в двух сетах — 6:4, 6:1. В решающем поединке Саснович сыграет с Яной Колодынской, которая разгромила Татьяну Сосновскую — 6:0, 6:0. Ивану Лютаревичу и Ярославу Шило в мужском полуфинале, чтобы определить победителя, понадобилось более трех часов. Лютаревич, который был третьим сеянным, выиграл — 4:6, 7:6, 6:4. 

В решающем поединке Иван Лютаревич встретится с теннисистом из России Асланом Карацевым. Отметим, что в женском турнире из-за травмы не участвовала Вера Лапко и Арина Соболенко, которая уже начала активную подготовку к Открытому чемпионату США.

Решающие матчи чемпионата Беларуси пройдут завтра утром на открытых кортах дворца тенниса. Начало в 10 утра.  Отметим также, сегодня стало известно, что финал Кубка федерации, который должен был пройти в Венгрии в этом году, перенесен на апрель 2021-го года. Напомним, сборная Беларуси вышла в финальную часть этих соревнований

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На открытом чемпионате Беларуси по теннису известны финалисты. За победу в женском турнире поспорят Александра Саснович и Яна Колодынска. Саснович, первая ракетка...
 
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