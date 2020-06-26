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В Колодищи начнут ходить городские автобусы

27.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Число рейсов увеличится. В Колодищи будут ходить городские автобусы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Колодищи начнут ходить городские автобусы

Трем пригородным маршрутам присвоят новые номера в течение месяца: 306-й станет 167-м, 343-й – 169-м, а 396-й – 195-м.  

В Колодищи начнут ходить городские автобусы

Сейчас стоимость проезда зависит от расстояния: чем больше остановок, тем большую сумму нужно оплатить. Вскоре цена станет фиксированной – 70 копеек, как и в любом столичном автобусе.

Остальные пять маршрутов останутся пригородными. Их график скорректируют.  

В Колодищи начнут ходить городские автобусы

Я еду в сторону кладбища, одну остановку не доезжая. Там дачные участки. Вообще замечательно, мы очень рады.  

В Колодищи начнут ходить городские автобусы

Если городской, значит, они точно будут чаще. Мне, допустим, в плюс.  

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Новости Беларуси. Число рейсов увеличится. В Колодищи будут ходить городские автобусы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   Трем пригородным...
 
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