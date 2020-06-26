Молодежь Беларуси подарила новорожденным крошечные вышиванки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежь Беларуси раздает распашонки с национальным колоритом в родильных домах страны. Акция приурочена ко Дню вышиванки, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Национальный орнамент – не просто украшение вышиванки. Это своеобразный шифр и оберег. Каждый символ имеет свое значение. Такой узор защищает, дарит семье благополучие, здоровье и успех. Традиция вручать вышиванки новорожденным началась три года назад.

«Наша задача – сохранить эти белорусские традиции для того, чтобы молодежь и мамы, которые родили себе деток, приобщались к этим традициям и помнили, что у нас есть народная национальная культура», – отметил первый секретарь Минского городского комитета «Белорусского республиканского союза молодежи» Сергей Клишевич.

Сегодня белорусская молодежь вручила 65 маленьких вышиванок. В планах подарить около 300. У акции есть и другой формат. В социальных сетях уже стартовал марафон фотографий «Селфи с вышиванкой». В нем может участвовать каждый. За лучшие фотографии будут вручать призы.