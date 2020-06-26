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Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео
Источник материала: ОНТ
Житель штата Делавер (США) схватил акулу голыми руками и снял ее с рыболовного крючка. Инцидент произошел на пляже в парке Кейп Хенлопен и был снят на видео. Издание USA Today
Очевидицей спасения хищной рыбы стала Рэйчел Фостер, женщина и сняла на видео, как мужчина заходит в воду и открывает акуле пасть. Далее рыбу снимают с крючка и отпускают.
Видео спасения акулы собрало в Facebook более 150 тысяч просмотров, около 200 комментариев и почти 1000 репостов.
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Житель штата Делавер (США) схватил акулу голыми руками и снял ее с рыболовного крючка. Инцидент произошел на пляже в парке Кейп Хенлопен и был снят на видео....
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