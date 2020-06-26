Об образовании участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

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Решение Вороновского районного исполнительного комитета №414 от 23 июня 2020г.

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов политических партий, структур общественных объединений, заявления граждан о выдвижении представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, в соответствии со статьями 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь Вороновский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Образовать участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в составе согласно приложению. Поручить заместителю председателя Вороновского районного исполнительного комитета Карповичу А.А., сектору организационно-кадровой работы (Радько А.Н.), сельским исполнительным комитетам созвать первые заседания участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь 25 июня 2020 года. Уполномочить заведующего юридическим сектором Вороновского районного исполнительного комитета Козак Я.В. представлять интересы Вороновского районного исполнительного комитета в суде в случаях обжалования настоящего решения в судебном порядке. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Воранаўская газета» в семидневный срок с даты принятия.

Председатель Н.А. Розум.

Управляющий делами Г.Ф. Мартинкевич.

Приложение

к решению Вороновского районного

исполнительного комитета

от 23.06.2020г. №414

СОСТАВ

участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

Участковая комиссия

Вороновского (первого) участка для голосования №1

в количестве 11 человек.

Андрушкевич Ирина Гендриковна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее — ОО «БРСМ»);

Барбарович Елена Михайловна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Бобина Елена Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Бобнис Анна Францевна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Волынец Валерий Мечиславович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Войшнис Татьяна Петровна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Есвил Валентина Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;

Красовский Виктор Иосифович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Мамчис Анна Кирилловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Маргелевич Ядвига Марьяновна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Семашко Валентина Юзефовна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского общественного объединения (далее — ОО) «Белая Русь».

Место нахождения участковой комиссии: городской поселок Вороново, улица Советская, 29, государственное учреждение культуры «Вороновский городской центр культуры и народного творчества», телефон 2-14-64.

Участковая комиссия

Вороновского (второго) участка для голосования №2

в количестве 11 человек.

Войшнис Полина Владиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Гайдуль Екатерина Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Запасник Ольга Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Иванова Яна Владимировна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Исаченко Дмитрий Иванович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Кахоцкий Мирослав Иванович, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;

Клецевич Галина Николаевна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Линго Оксана Владимировна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Маркевич Татьяна Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Метюнас Людмила Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Наливайко Валентина Иосифовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений.

Место нахождения участковой комиссии: городской поселок Вороново, улица Советская, 103, учебный корпус учреждения образования «Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства», телефоны: 2-14-84, 2-19-68.

Участковая комиссия

Вороновского (закрытого) участка для голосования №3

в количестве 5 человек.

Алейникова Тамара Григорьевна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Волохович Данута Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Климук Виктория Александровна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Кахоцкая Гелена Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Ясинская Ирина Генриховна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «БРСМ».

Место нахождения участковой комиссии: городской поселок Вороново, улица Советская, 71, главный корпус учреждения здравоохранения «Вороновская центральная районная больница», телефоны: 4-46-00, 4-46-57.

Участковая комиссия

Полецкишского участка для голосования №4

в количестве 9 человек.

Былинский Чеслав Вацлавович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Гайжевская Ирена Яцлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Гембарук Галина Григорьевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Дюк Зофия Михайловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Ивашкевич Маргарита Леоновна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Левдорович Елена Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Левон Анжела Тадеушевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Стецевич Тамара Александровна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Янкелайть Мария Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Полецкишки, улица Центральная, 32, филиал «Полецкишский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 90-2-89.

Участковая комиссия

Больтиникского участка для голосования №5

в количестве 9 человек.

Алексо Иван Михайлович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Войнич Лилия Иосифовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Гальчук Людмила Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Ковальчис Наталья Васильевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Козловская Ирена Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;

Лукина Ангелина Андреевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Поцько Артур Чеславович, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;

Хоружая Тереса Юльяновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Чупревич Ирена Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь».

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Больтиники, улица Озерная, 1, филиал «Больтиникский культурно-туристический центр» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 76-3-64.

Участковая комиссия

Беняконского участка для голосования №6

в количестве 11 человек.

Борейшо Лариса Михайловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Боровик Марина Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Гурская Данута Брониславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Денисевич Александр Леонтьевич, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Кветень Валентина Александровна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Кодь Мария Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Кошель Анжелика Тадеушевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Лисовская Надежда Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Поцько Лилия Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;

Петрукевич Иван Иванович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Ясевич Люция Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Бенякони, улица Виленская, 71, филиал «Беняконский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 94-2-52.

Участковая комиссия

Конвелишского участка для голосования №7

в количестве 11 человек.

Аукштулевич Тамара Евгеньевна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Зубель Данута Яновна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Ковальчис Анна Иосифовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Козловская Гелена Евгеньевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;

Ладыш Кристина Константиновна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Малиновская Данута Евгеньевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Мамчиц Станислав Ромуальдович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Михалькевич Татьяна Францевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Пильжис Иван Станиславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Синицкая Татьяна Стефановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Янушко Гелена Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Конвелишки, улица Советская, 1, помещение Конвелишского сельского исполнительного комитета, телефоны: 4-48-15, 4-48-18.

Участковая комиссия

Гайтюнишского (закрытого) участка для голосования №8

в количестве 5 человек.

Креч Данута Михайловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Лукойть Галина Казимировна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Пашкевич Люция Иосифовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Чапля Леокадия Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Ясюкайть Инна Михайловна, выдвинута путем подачи заявления граждан.

Место нахождения участковой комиссии: деревня Гайтюнишки, дом 10, административное здание государственного учреждения «Республиканская психиатрическая больница Гайтюнишки», телефоны: 4-42-25, 4-48-86.

Участковая комиссия

Переганцевского участка для голосования №9

в количестве 11 человек.

Андрыш Станислав Вацлавович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Букляревич Галина Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Гришко Галина Иосифовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Каминская Наталия Викторовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Мерова Регина Ионовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Микулко Наталия Зыгмундовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Свидинский Мечислав Чеславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Спиридонова Галина Казимировна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Стецевич Владимир Чеславович, выдвинут Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Стефанович Надежда Николаевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Юрго Екатерина Валентиновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Переганцы, улица Весновая, 4, помещение Переганцевского сельского исполнительного комитета, телефоны: 91-2-34, 91-2-22.

Участковая комиссия

Трокельского участка для голосования №10

в количестве 11 человек.

Архипов Юрий Петрович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Берцевич Лилия Эдвардовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Волк-Карачевский Павел Владиславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Гваздовская Чеслава Владиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Гецевич Ганна Леоновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Ивашевич Нина Алексеевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Ивуть Леокадия Генриковна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Лошакевич Люциан Леонардович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Разук Ольга Генриховна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Рудковская Галина Осиповна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Флейто Вячеслав Григорьевич, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Трокели, улица Лидская, 48, филиал «Трокельский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 9-91-46.

Участковая комиссия

Бастунского участка для голосования №11

в количестве 11 человек.

Анонько Виктор Юрьевич, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Гритусева Ирина Антоновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Жуковская Марина Викторовна, выдвинута Вороновской районной организацией Коммунистической партии Беларуси;

Забело Гражина Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Маркевич Тереса Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Петюн Ядвига Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Себенкова Оксана Владиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;

Шлемпо Оксана Марьяновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Щербаченя Лилия Вацлавовна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Щетка Ян Мечиславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Юзвик Снежана Николаевна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «БРСМ».

Место нахождения участковой комиссии: деревня Бастуны, улица Советская, 1, помещение Бастунского сельского исполнительного комитета, телефон 4-58-30.

Участковая комиссия

Жирмунского участка для голосования №12

в количестве 11 человек.

Бурак Елена Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;

Венцкевич Людмила Антоновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Гринюк Анна Богдановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Дудко Казимир Витольдович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Кель Ирена Михайловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Кузюк Наталья Владимировна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Урбанович Лилия Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Швед Анна Леоновна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;

Шешко Галина Владиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Яворовская Люция Эдвардовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Яворовский Иосиф Зигмундович, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов».

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Жирмуны, улица Советская, 43Б, помещение Жирмунского сельского исполнительного комитета, телефоны: 96-3-34, 96-1-90.

Участковая комиссия

Погородненского участка для голосования №13

в количестве 9 человек.

Гайдуль Ирина Адамовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Жук Михаил Васильевич, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Иванч Ирина Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Ковза Ирина Мечиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Коляда Татьяна Антоновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Корвель Тереса Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Кучинская Станислава Марьяновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Сенюта Юлия Егоровна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;

Цидзик Фелиция Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Погородно, улица Журавлева, 9, филиал «Погородненский центр культуры и народного творчества» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 4-35-31.

Участковая комиссия

Радунского (первого) участка для голосования №14

в количестве 11 человек.

Амбражук Галина Михайловна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Бабуль Анна Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Бальцевич Галина Евгеньевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;

Банцевич Тереса Андреевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Войткун Галина Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Войткун Людмила Яновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Добродей Татьяна Юльяновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Жилинская Анжела Иосифовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Лукашевич Александра Николаевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Просолович Данута Эдмундовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Цыдзик Тереса Людвиковна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин».

Место нахождения участковой комиссии: городской поселок Радунь, улица Советская, 108А, государственное учреждение образования (далее — ГУО) «Радунская средняя школа» (корпус №2), телефон 4-07-65.

Участковая комиссия Радунского (второго) участка

для голосования №15 в количестве 11 человек.

Амбражук Андрей Марьянович, выдвинут Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Бальцевич Тереса Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Жемойтук Анна Едмундовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Камлюк Галина Францевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Ковзан Леонид Генрикович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Кривулько Святослав Григорьевич, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Крисенель Анна Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Метюн Анна Антоновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Петрова Ирина Владимировна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Рус Станислава Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Седляревич Генрих Вацлавович, выдвинут путем подачи заявления граждан.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: городской поселок Радунь, улица Советская, 108А, ГУО «Радунская средняя школа» (корпус №2), телефон 4-54-81.

Участковая комиссия

Больтишского участка для голосования №16

в количестве 9 человек.

Амбражук Иван Иванович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Амбражук Алина Данииловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Герасимович Ирина Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Казаковский Станислав Казимирович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Каневич Ядвига Владимировна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Ладыш Генрих Иосифович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Ладыш Ирина Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Минко Янина Казимировна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Пальш Виталий Юльянович, выдвинут путем подачи заявления граждан.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Больтишки, улица Центральная, 48, филиал «Больтишский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 75-2-48.

Участковая комиссия

Дотишского участка для голосования №17

в количестве 11 человек.

Андруконис Оксана Валерьевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Алюк Виктор Геннадьевич, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Банюк Ирина Марьяновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Барташевич Надежда Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Борташевич Ольга Зыгмондовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Гордиевская Ольга Зеноновна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Жуковская Елена Петровна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Знамеровский Геннадий Станиславович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Козловская Ольга Валентиновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Савель Елена Валерьяновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Фесюн Татьяна Марьяновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Дотишки, улица Советская, 9, филиал «Дотишский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 4-38-05.

Участковая комиссия

Начского участка для голосования №18

в количестве 11 человек.

Врублевская Ирина Эдуардовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Банцевич Галина Антоновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Банцевич Руслан Станиславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Вансович Виктор Марьянович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Миклюкевич Галина Владиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Миклюкевич Марьян Антонович, выдвинут Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Михневич Данута Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Михневич Александр Анатольевич, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;

Наливайко Ирина Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Петруш Лилия Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Родевич Мария Егоровна, выдвинута путем подачи заявления граждан.

Место нахождения участковой комиссии: деревня Нача, улица Карла Маркса, 5, ГУО «Учебно-педагогический комплекс Начские ясли-сад-средняя школа», телефон 4-07-12.

Участковая комиссия

Гирковского участка для голосования №19

в количестве 9 человек.

Винцкевич Валерий Иосифович, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;

Карпинская Елена Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Лукашевич Лилия Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;

Лунь Данута Вацлавовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;

Попович Лариса Сергеевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Рексть Анна Викторовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Савоста Валентина Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Серченя Леонид Иванович, выдвинут Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;

Троцкий Антон Владиславович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Гирки, улица Центральная, 10А, помещение Гирковского сельского исполнительного комитета, телефоны: 96-9-94, 96-9-34.

Участковая комиссия

Мисевичского участка для голосования №20

в количестве 11 человек.

Гришан Анна Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;

Дуль Анна Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Кравнис Тереса Гендриховна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Куталовская Анна Антоновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Минкилевич Юлия Викторовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;

Петрушевич Елена Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Петрушевич Александр Станиславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Сенкевич Мария Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Супрон Жанна Евгеньевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Федосевич Антон Валерьянович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Юхник Жанна Эдмундовна, выдвинута путем подачи заявления граждан.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Мисевичи, улица Новая,1, филиал «Мисевичский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефоны: 4-04-20, 4-02-74.

Участковая комиссия

Заболотского участка для голосования №21

в количестве 9 человек.

Буйко Светлана Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Крахмальчик Валентина Юзефовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Кучинский Виктор Петрович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Лукашевич Лилия Марьяновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;

Мисюкевич Вацлав Николаевич, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

Радион Вацлав Вацлавович, выдвинут путем подачи заявления граждан;

Суркант Анна Аркадьевна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;

Шловенец Чеслава Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;

Якимчик Тереса Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан.

Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Заболоть, улица Советская, 26А, ГУО «Учебно-педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-средняя школа», телефон 4-19-11.