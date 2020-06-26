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Об образовании участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь
26.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Решение Вороновского районного исполнительного комитета №414 от 23 июня 2020г.
Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов политических партий, структур общественных объединений, заявления граждан о выдвижении представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, в соответствии со статьями 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь Вороновский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Председатель Н.А. Розум.
Управляющий делами Г.Ф. Мартинкевич.
Приложение
к решению Вороновского районного
исполнительного комитета
от 23.06.2020г. №414
СОСТАВ
участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь
Участковая комиссия
Вороновского (первого) участка для голосования №1
в количестве 11 человек.
Андрушкевич Ирина Гендриковна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее — ОО «БРСМ»);
Барбарович Елена Михайловна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Бобина Елена Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Бобнис Анна Францевна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Волынец Валерий Мечиславович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Войшнис Татьяна Петровна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Есвил Валентина Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;
Красовский Виктор Иосифович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Мамчис Анна Кирилловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Маргелевич Ядвига Марьяновна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Семашко Валентина Юзефовна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского общественного объединения (далее — ОО) «Белая Русь».
Место нахождения участковой комиссии: городской поселок Вороново, улица Советская, 29, государственное учреждение культуры «Вороновский городской центр культуры и народного творчества», телефон 2-14-64.
Участковая комиссия
Вороновского (второго) участка для голосования №2
в количестве 11 человек.
Войшнис Полина Владиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Гайдуль Екатерина Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Запасник Ольга Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Иванова Яна Владимировна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Исаченко Дмитрий Иванович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Кахоцкий Мирослав Иванович, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;
Клецевич Галина Николаевна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Линго Оксана Владимировна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Маркевич Татьяна Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Метюнас Людмила Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Наливайко Валентина Иосифовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений.
Место нахождения участковой комиссии: городской поселок Вороново, улица Советская, 103, учебный корпус учреждения образования «Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства», телефоны: 2-14-84, 2-19-68.
Участковая комиссия
Вороновского (закрытого) участка для голосования №3
в количестве 5 человек.
Алейникова Тамара Григорьевна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Волохович Данута Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Климук Виктория Александровна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Кахоцкая Гелена Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Ясинская Ирина Генриховна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «БРСМ».
Место нахождения участковой комиссии: городской поселок Вороново, улица Советская, 71, главный корпус учреждения здравоохранения «Вороновская центральная районная больница», телефоны: 4-46-00, 4-46-57.
Участковая комиссия
Полецкишского участка для голосования №4
в количестве 9 человек.
Былинский Чеслав Вацлавович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Гайжевская Ирена Яцлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Гембарук Галина Григорьевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Дюк Зофия Михайловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Ивашкевич Маргарита Леоновна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Левдорович Елена Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Левон Анжела Тадеушевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Стецевич Тамара Александровна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Янкелайть Мария Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Полецкишки, улица Центральная, 32, филиал «Полецкишский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 90-2-89.
Участковая комиссия
Больтиникского участка для голосования №5
в количестве 9 человек.
Алексо Иван Михайлович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Войнич Лилия Иосифовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Гальчук Людмила Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Ковальчис Наталья Васильевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Козловская Ирена Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;
Лукина Ангелина Андреевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Поцько Артур Чеславович, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;
Хоружая Тереса Юльяновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Чупревич Ирена Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь».
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Больтиники, улица Озерная, 1, филиал «Больтиникский культурно-туристический центр» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 76-3-64.
Участковая комиссия
Беняконского участка для голосования №6
в количестве 11 человек.
Борейшо Лариса Михайловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Боровик Марина Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Гурская Данута Брониславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Денисевич Александр Леонтьевич, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Кветень Валентина Александровна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Кодь Мария Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Кошель Анжелика Тадеушевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Лисовская Надежда Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Поцько Лилия Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;
Петрукевич Иван Иванович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Ясевич Люция Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Бенякони, улица Виленская, 71, филиал «Беняконский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 94-2-52.
Участковая комиссия
Конвелишского участка для голосования №7
в количестве 11 человек.
Аукштулевич Тамара Евгеньевна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Зубель Данута Яновна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Ковальчис Анна Иосифовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Козловская Гелена Евгеньевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;
Ладыш Кристина Константиновна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Малиновская Данута Евгеньевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Мамчиц Станислав Ромуальдович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Михалькевич Татьяна Францевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Пильжис Иван Станиславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Синицкая Татьяна Стефановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Янушко Гелена Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Конвелишки, улица Советская, 1, помещение Конвелишского сельского исполнительного комитета, телефоны: 4-48-15, 4-48-18.
Участковая комиссия
Гайтюнишского (закрытого) участка для голосования №8
в количестве 5 человек.
Креч Данута Михайловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Лукойть Галина Казимировна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Пашкевич Люция Иосифовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Чапля Леокадия Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Ясюкайть Инна Михайловна, выдвинута путем подачи заявления граждан.
Место нахождения участковой комиссии: деревня Гайтюнишки, дом 10, административное здание государственного учреждения «Республиканская психиатрическая больница Гайтюнишки», телефоны: 4-42-25, 4-48-86.
Участковая комиссия
Переганцевского участка для голосования №9
в количестве 11 человек.
Андрыш Станислав Вацлавович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Букляревич Галина Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Гришко Галина Иосифовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Каминская Наталия Викторовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Мерова Регина Ионовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Микулко Наталия Зыгмундовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Свидинский Мечислав Чеславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Спиридонова Галина Казимировна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Стецевич Владимир Чеславович, выдвинут Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Стефанович Надежда Николаевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Юрго Екатерина Валентиновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Переганцы, улица Весновая, 4, помещение Переганцевского сельского исполнительного комитета, телефоны: 91-2-34, 91-2-22.
Участковая комиссия
Трокельского участка для голосования №10
в количестве 11 человек.
Архипов Юрий Петрович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Берцевич Лилия Эдвардовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Волк-Карачевский Павел Владиславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Гваздовская Чеслава Владиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Гецевич Ганна Леоновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Ивашевич Нина Алексеевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Ивуть Леокадия Генриковна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Лошакевич Люциан Леонардович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Разук Ольга Генриховна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Рудковская Галина Осиповна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Флейто Вячеслав Григорьевич, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Трокели, улица Лидская, 48, филиал «Трокельский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 9-91-46.
Участковая комиссия
Бастунского участка для голосования №11
в количестве 11 человек.
Анонько Виктор Юрьевич, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Гритусева Ирина Антоновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Жуковская Марина Викторовна, выдвинута Вороновской районной организацией Коммунистической партии Беларуси;
Забело Гражина Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Маркевич Тереса Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Петюн Ядвига Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Себенкова Оксана Владиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;
Шлемпо Оксана Марьяновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Щербаченя Лилия Вацлавовна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Щетка Ян Мечиславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Юзвик Снежана Николаевна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «БРСМ».
Место нахождения участковой комиссии: деревня Бастуны, улица Советская, 1, помещение Бастунского сельского исполнительного комитета, телефон 4-58-30.
Участковая комиссия
Жирмунского участка для голосования №12
в количестве 11 человек.
Бурак Елена Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;
Венцкевич Людмила Антоновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Гринюк Анна Богдановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Дудко Казимир Витольдович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Кель Ирена Михайловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Кузюк Наталья Владимировна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Урбанович Лилия Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Швед Анна Леоновна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;
Шешко Галина Владиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Яворовская Люция Эдвардовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Яворовский Иосиф Зигмундович, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов».
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Жирмуны, улица Советская, 43Б, помещение Жирмунского сельского исполнительного комитета, телефоны: 96-3-34, 96-1-90.
Участковая комиссия
Погородненского участка для голосования №13
в количестве 9 человек.
Гайдуль Ирина Адамовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Жук Михаил Васильевич, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Иванч Ирина Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Ковза Ирина Мечиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Коляда Татьяна Антоновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Корвель Тереса Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Кучинская Станислава Марьяновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Сенюта Юлия Егоровна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;
Цидзик Фелиция Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Погородно, улица Журавлева, 9, филиал «Погородненский центр культуры и народного творчества» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 4-35-31.
Участковая комиссия
Радунского (первого) участка для голосования №14
в количестве 11 человек.
Амбражук Галина Михайловна, выдвинута Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Бабуль Анна Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Бальцевич Галина Евгеньевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;
Банцевич Тереса Андреевна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Войткун Галина Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Войткун Людмила Яновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Добродей Татьяна Юльяновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Жилинская Анжела Иосифовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Лукашевич Александра Николаевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Просолович Данута Эдмундовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Цыдзик Тереса Людвиковна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин».
Место нахождения участковой комиссии: городской поселок Радунь, улица Советская, 108А, государственное учреждение образования (далее — ГУО) «Радунская средняя школа» (корпус №2), телефон 4-07-65.
Участковая комиссия Радунского (второго) участка
для голосования №15 в количестве 11 человек.
Амбражук Андрей Марьянович, выдвинут Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Бальцевич Тереса Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Жемойтук Анна Едмундовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Камлюк Галина Францевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Ковзан Леонид Генрикович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Кривулько Святослав Григорьевич, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Крисенель Анна Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Метюн Анна Антоновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Петрова Ирина Владимировна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Рус Станислава Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Седляревич Генрих Вацлавович, выдвинут путем подачи заявления граждан.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: городской поселок Радунь, улица Советская, 108А, ГУО «Радунская средняя школа» (корпус №2), телефон 4-54-81.
Участковая комиссия
Больтишского участка для голосования №16
в количестве 9 человек.
Амбражук Иван Иванович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Амбражук Алина Данииловна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Герасимович Ирина Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Казаковский Станислав Казимирович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Каневич Ядвига Владимировна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Ладыш Генрих Иосифович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Ладыш Ирина Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Минко Янина Казимировна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Пальш Виталий Юльянович, выдвинут путем подачи заявления граждан.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Больтишки, улица Центральная, 48, филиал «Больтишский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 75-2-48.
Участковая комиссия
Дотишского участка для голосования №17
в количестве 11 человек.
Андруконис Оксана Валерьевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Алюк Виктор Геннадьевич, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Банюк Ирина Марьяновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Барташевич Надежда Чеславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Борташевич Ольга Зыгмондовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Гордиевская Ольга Зеноновна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Жуковская Елена Петровна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Знамеровский Геннадий Станиславович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Козловская Ольга Валентиновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Савель Елена Валерьяновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Фесюн Татьяна Марьяновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Дотишки, улица Советская, 9, филиал «Дотишский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефон 4-38-05.
Участковая комиссия
Начского участка для голосования №18
в количестве 11 человек.
Врублевская Ирина Эдуардовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Банцевич Галина Антоновна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Банцевич Руслан Станиславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Вансович Виктор Марьянович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Миклюкевич Галина Владиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Миклюкевич Марьян Антонович, выдвинут Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Михневич Данута Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Михневич Александр Анатольевич, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;
Наливайко Ирина Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Петруш Лилия Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Родевич Мария Егоровна, выдвинута путем подачи заявления граждан.
Место нахождения участковой комиссии: деревня Нача, улица Карла Маркса, 5, ГУО «Учебно-педагогический комплекс Начские ясли-сад-средняя школа», телефон 4-07-12.
Участковая комиссия
Гирковского участка для голосования №19
в количестве 9 человек.
Винцкевич Валерий Иосифович, выдвинут Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;
Карпинская Елена Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Лукашевич Лилия Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;
Лунь Данута Вацлавовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз ветеранов»;
Попович Лариса Сергеевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Рексть Анна Викторовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Савоста Валентина Станиславовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Серченя Леонид Иванович, выдвинут Вороновской районной организацией Республиканского ОО «Белая Русь»;
Троцкий Антон Владиславович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Гирки, улица Центральная, 10А, помещение Гирковского сельского исполнительного комитета, телефоны: 96-9-94, 96-9-34.
Участковая комиссия
Мисевичского участка для голосования №20
в количестве 11 человек.
Гришан Анна Ивановна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений;
Дуль Анна Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Кравнис Тереса Гендриховна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Куталовская Анна Антоновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Минкилевич Юлия Викторовна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «БРСМ»;
Петрушевич Елена Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Петрушевич Александр Станиславович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Сенкевич Мария Вацлавовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Супрон Жанна Евгеньевна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Федосевич Антон Валерьянович, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Юхник Жанна Эдмундовна, выдвинута путем подачи заявления граждан.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Мисевичи, улица Новая,1, филиал «Мисевичский центр культуры и досуга» государственного учреждения культуры «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», телефоны: 4-04-20, 4-02-74.
Участковая комиссия
Заболотского участка для голосования №21
в количестве 9 человек.
Буйко Светлана Ивановна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Крахмальчик Валентина Юзефовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Кучинский Виктор Петрович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Лукашевич Лилия Марьяновна, выдвинута Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки;
Мисюкевич Вацлав Николаевич, выдвинут Вороновской районной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса;
Радион Вацлав Вацлавович, выдвинут путем подачи заявления граждан;
Суркант Анна Аркадьевна, выдвинута Вороновской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин»;
Шловенец Чеслава Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан;
Якимчик Тереса Станиславовна, выдвинута путем подачи заявления граждан.
Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Заболоть, улица Советская, 26А, ГУО «Учебно-педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-средняя школа», телефон 4-19-11.
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Решение Вороновского районного исполнительного комитета №414 от 23 июня 2020г. Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов политических партий, структур...
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