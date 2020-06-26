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Хабиб Нурмагомедов, Ольга Бузова и Егор Крид: Forbes назвал самых успешных звезд России до 40 лет
Источник материала: ОНТ
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов признан самым успешным известным человеком России до 40 лет
В составлении рейтинга учитывались такие показатели, как доход за год, упоминания в СМИ и популярность в соцсетях. По итоговым баллам самой успешной российской звездой признан боец Хабиб Нурмагомедов. Далее в списке идут певица Ольга Бузова, певец Егор Крид, хоккеист Александр Овечкин и телеведущая Ксения Собчак.
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Боец UFC Хабиб Нурмагомедов признан самым успешным известным человеком России до 40 лет по версии Forbes. Также в топ-3 вошли Ольга Бузова и Егор Крид. В составлении...
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