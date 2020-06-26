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Несовершеннолетний «бесправник» пытался скрыться от ГАИ на мотоцикле с девушкой

26.06.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Водитель задержан и привлечен к административной ответственности.

Несовершеннолетний «бесправник» пытался скрыться от ГАИ на мотоцикле с девушкой

В ходе несения службы по надзору за дорожным движением на проспекте Машерова в Бресте 25 июня около 18:30 часов инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю мотоцикла «Ямаха». Молодой человек проигнорировал требование и продолжил движение.

Включив проблесковые маячки синего и красного цветов, сотрудники ГАИ устремились за ним, неоднократно призывая через специальное громкоговорящее устройство водителя мототранспорта остановиться. Водитель же продолжил движение по улицам Ленина, Брестский Дивизий, Лейтенанта Рябцева, при этом грубо нарушал Правила дорожного движения, создавал аварийные обстановки и подвергал других участников дорожного движения опасности. Вскоре молодой человек выехал на автодорогу М1, проехал через деревню Бульково, свернул на садовое товарищество «Березка-2010». Неподалеку от него кинул мотоцикл и вместе с пассажиром скрылся.

Однако вскоре был задержан правоохранителями. Водителем оказался 17-летний брестчанин. В отношении него составлено семь административных материалов. В том числе за управление без права управления и неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора.

Госавтоинспекция области очередной раз напоминает о недопустимости управления транспортными средствами без права управления. Вождение автомобиля, мотоцикла требуют соответствующей теоретической и практической подготовки, подкрепленных успешной сдачей экзаменов. В ином случае человек, находящийся за рулем, подвергает свою и чужие жизни опасности.

Также ГАИ обращается к родителям и призывает их в это время, дни летних каникул, особенно контролировать досуг своих детей. Как показывает сама жизнь, в беду на дороге может попасть как малыш, так и почти взрослый ребенок. Подростки, молодые парни 16-17 лет пытаются выразиться перед друзьями, девушками и совершают необдуманные поступки. Именно поэтому важно, чтобы родители отслеживали, где и чем занимаются их сыновья и дочери.

 
Теги: Брест
 
 
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  Водитель задержан и привлечен к административной ответственности. В ходе несения службы по надзору за дорожным движением на проспекте Машерова в Бресте 25 июня...
 
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