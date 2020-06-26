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Генпрокуратура: за оскорбления в интернете предусмотрены административная и уголовная ответственность

26.06.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прокуратура призывает обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время возросло количество обращений в органы внутренних дел. Граждане жалуются на оскорбления и угрозы, поступающие в их адрес на различных интернет-ресурсах, в том числе соцсетях. Для некоторых интернет воспринимается как территория вседозволенности и анонимный формат общения – как вероятность безнаказанности. В период избирательных кампаний полемика и обмен мнениями достигают особого накала, что присуще любому цивилизованному обществу. 

Генпрокуратура: за оскорбления в интернете предусмотрены административная и уголовная ответственность

Однако, Генпрокуратура напоминает, что условием свободного выражения мнений служит соблюдение культуры общения, при которой дискуссия или обсуждение не нарушают закон. За публичную клевету, оскорбления в интернете предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность. Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений наказывается помимо штрафа арестом или ограничением свободы до 3-х лет.

Генпрокуратура: за оскорбления в интернете предусмотрены административная и уголовная ответственность

Генпрокуратура: за оскорбления в интернете предусмотрены административная и уголовная ответственность

Аналогичные санкции предусмотрены за умышленное унижение чести и достоинства личности, оскорбление в СМИ либо в сети интернет. Размещение на электронных ресурсах угроз с причинением вреда жизни и здоровью граждан влечет уголовное преследование, поскольку посягает на такие основополагающие права граждан, как жизнь, здоровье, неприкосновенность личной собственности. За что предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет. 

Генпрокуратура: за оскорбления в интернете предусмотрены административная и уголовная ответственность

Генеральная прокуратура призывает не допускать действий, нарушающих права других граждан, независимо от политических убеждений, социальной и профессиональной принадлежности. Рассмотрение органами внутренних дел обращений по указанной тематике находится на особом контроле Генеральной прокуратуры. При подтверждении фактов нарушения прав и свобод граждан виновные подлежат привлечению к ответственности. 

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Новости Беларуси. Прокуратура призывает обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, сообщили в программе Новости «24...
 
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