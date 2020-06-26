В Глазго в центре города произошло нападение. Есть жертвы

Источник материала: ОНТ

Три человека погибли от ножевых ранений в результате нападения у входа в гостиницу в центре Глазго.

По предварительным данным, нападавший был застрелен полицией. У здания по-прежнему дежурят силовики. Очевидцы видели лежащего на земле человека африканского происхождения. Предположительно, это была одна из жертв.

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