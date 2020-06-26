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В Глазго в центре города произошло нападение. Есть жертвы
Источник материала: ОНТ
Три человека погибли от ножевых ранений в результате нападения у входа в гостиницу в центре Глазго.
По предварительным данным, нападавший был застрелен полицией. У здания по-прежнему дежурят силовики. Очевидцы видели лежащего на земле человека африканского происхождения. Предположительно, это была одна из жертв.
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Три человека погибли от ножевых ранений в результате нападения у входа в гостиницу в центре Глазго. По предварительным данным, нападавший был застрелен полицией....
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