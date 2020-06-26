ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

4 признака того, что ваш брак обречен, по мнению свадебных фотографов

26.06.2020 21:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

4 признака того, что ваш брак обречен, по мнению свадебных фотографов

Повидавшие тысячи свадеб фотографы назвали четыре признака того, что брак может быть обречен. Список приводит Maxim Online.

Признак первый: один из молодоженов не хочет позировать для фото

Если человек не хочет делать фотографии в такой памятный день – это тревожный звоночек для брака. Пример подобной истории рассказал фотограф Грир из Лос-Анджелеса.

Признак второй: вступающие в брак не сходятся в вопросе цены фотографий

Фотограф Осорио из Майами заметил, что ссоры на этапе выбора фотографа и обсуждения стоимости снимков практически гарантируют частые конфликты финансового характера в будущем.

Признак третий: молодожены злобно подшучивают друг над другом во время фотосессии

Часто пара дурачится и преподносит как шутку необычные позы во время фотосессии. Вероятно, злобные гримасы могут показывать подавленную взаимную ненависть, считает фотограф Грир из Лос-Анджелеса.

Признак четвертый: молодые мало времени проводят вместе во время свадьбы

Молодожены должны стремиться быть рядом друг с другом, а не искать повод отвлечься на гостей. Такое мнение высказывает свадебный фотограф Гретчен Уэйкман.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повидавшие тысячи свадеб фотографы назвали четыре признака того, что брак может быть обречен. Список приводит Maxim Online. Признак первый: один из молодоженов не хочет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Несовершеннолетний «бесправник» пытался скрыться от ГАИ на мотоцикле с девушкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика