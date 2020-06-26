4 признака того, что ваш брак обречен, по мнению свадебных фотографов

Источник материала: ОНТ

Повидавшие тысячи свадеб фотографы назвали четыре признака того, что брак может быть обречен. Список приводит Maxim Online.

Признак первый: один из молодоженов не хочет позировать для фото

Если человек не хочет делать фотографии в такой памятный день – это тревожный звоночек для брака. Пример подобной истории рассказал фотограф Грир из Лос-Анджелеса.

Признак второй: вступающие в брак не сходятся в вопросе цены фотографий

Фотограф Осорио из Майами заметил, что ссоры на этапе выбора фотографа и обсуждения стоимости снимков практически гарантируют частые конфликты финансового характера в будущем.

Признак третий: молодожены злобно подшучивают друг над другом во время фотосессии

Часто пара дурачится и преподносит как шутку необычные позы во время фотосессии. Вероятно, злобные гримасы могут показывать подавленную взаимную ненависть, считает фотограф Грир из Лос-Анджелеса.

Признак четвертый: молодые мало времени проводят вместе во время свадьбы

Молодожены должны стремиться быть рядом друг с другом, а не искать повод отвлечься на гостей. Такое мнение высказывает свадебный фотограф Гретчен Уэйкман.

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