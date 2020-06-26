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Александр Лукашенко о параде в Москве: когда эта рота почётного караула шла, я встал, порадовался за наших ребят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Дня Независимости и открытия мемориала во Ржеве (Президент принял приглашение посетить открытие) не могли не спросить у Президента о его поездке в Москву.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, и после этой пандемии всей мы встретились со своими коллегами, обсудили многие вопросы, в том числе и с президентом России. Он пригласил меня побывать на открытии памятника во Ржеве. Мы вместе с россиянами строили этот мемориал. Во вторник на следующей неделе мы вот тут выбираем время, как поехать.
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Александр Лукашенко о параде в Москве: когда эта рота почётного караула шла, я встал, порадовался за наших ребят
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Дня...
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