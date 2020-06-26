ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко о параде в Москве: когда эта рота почётного караула шла, я встал, порадовался за наших ребят

26.06.2020 21:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Дня Независимости и открытия мемориала во Ржеве (Президент принял приглашение посетить открытие) не могли не спросить у Президента о его поездке в Москву.

Александр Лукашенко о параде в Москве: когда эта рота почётного караула шла, я встал, порадовался за наших ребят

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там была рота почетного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почетного караула, я их поддерживаю. Это вышколенные красавцы, лучшие белорусы! И когда эта рота почетного караула шла, я, конечно, встал (те, кто были со мной, тоже) и порадовался за наших ребят. Путину я сказал, что молодцы россияне.

Ну, и после этой пандемии всей мы встретились со своими коллегами, обсудили многие вопросы, в том числе и с президентом России. Он пригласил меня побывать на открытии памятника во Ржеве. Мы вместе с россиянами строили этот мемориал. Во вторник на следующей неделе мы вот тут выбираем время, как поехать.

Александр Лукашенко о параде в Москве: когда эта рота почётного караула шла, я встал, порадовался за наших ребят

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Я в баню практически во время пандемии хожу каждый день»

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Дня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Несовершеннолетний «бесправник» пытался скрыться от ГАИ на мотоцикле с девушкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика