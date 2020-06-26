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Названа вероятная причина загрязнения воды в Минске
Источник материала: ОНТ
Практически весь жилой фонд Минска, который ранее пострадал от некачественной воды, уже получает чистую воду. Однако специалисты ждут окончательных результатов анализов, а затем снимут запрет на её использование. Ситуация с водой в столице, напомним, с самого начала находится на личном контроле Президента. Глава государства оперативно получает информацию из разных источников.
Теперь слово – за городским центром гигиены. Если там подтвердится качество, тогда воду из-под крана можно будет использовать не только для бытовых нужд, но и питья. Пока же действует запрет. Вымыты десятки водопроводных сетей, работы продолжаются. Специалисты выяснили причину инцидента.
Власти города и коммунальные службы делают все возможное, чтобы все потребители как можно скорее получили качественную воду. Информация обновляется, в том числе, на сайте и в телеграмм-канале Мингорисполкома, а также в СМИ. Питьевую воду всё еще можно взять в передвижных пунктах. Третий день подвозят воду силами «Минскводаканала», а также сотрудники МЧС, военные. В столице это более 30 адресов.
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Практически весь жилой фонд Минска, который ранее пострадал от некачественной воды, уже получает чистую воду. Однако специалисты ждут окончательных результатов...
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