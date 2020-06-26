Источник материала: Новости Волковыска

На Волковыщине с 17 июня с целью обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда был введен запрет на посещение лесов.

24 июня запрет на посещение лесов отменен на всей территории лесного фонда ГЛХУ «Волковысский лесхоз». А спустя всего день – 25 июня запреты и ограничения на посещение лесов введены в 17 районах Гродненской области в Гродно, в том числе и в Волковысском районе.

Министерство лесного хозяйства напоминает о том, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин.