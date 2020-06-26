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Владимир Андрейченко посетил Оршанский регион
Источник материала: ОНТ
В Оршанском районе проделана большая работа: действуют заводы, строятся новые объекты. Регион посетил председатель Палаты представителей.
Владимир Андрейченко ознакомился с деятельностью Оршанского станкостроительного завода «Красный борец», пообщался и с коллективом. На предприятии сделаны акценты на качественной инновационной продукции, которая ориентирована на экспорт.
Говорили и о ближайших перспективах развития Орши и района, промышленном производстве и сохранении коллективов крупных заводов – это сегодня важно. В районе в этом году уже есть рост промпроизводства, государство помогает предприятиям, малому и среднему бизнесу.
Фото: БЕЛТА
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В Оршанском районе проделана большая работа: действуют заводы, строятся новые объекты. Регион посетил председатель Палаты представителей. Владимир Андрейченко...
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