Владимир Андрейченко посетил Оршанский регион

Источник материала: ОНТ

В Оршанском районе проделана большая работа: действуют заводы, строятся новые объекты. Регион посетил председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко ознакомился с деятельностью Оршанского станкостроительного завода «Красный борец», пообщался и с коллективом. На предприятии сделаны акценты на качественной инновационной продукции, которая ориентирована на экспорт.

Говорили и о ближайших перспективах развития Орши и района, промышленном производстве и сохранении коллективов крупных заводов – это сегодня важно. В районе в этом году уже есть рост промпроизводства, государство помогает предприятиям, малому и среднему бизнесу.

Фото: БЕЛТА

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