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Владимир Андрейченко посетил Оршанский регион

26.06.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Андрейченко посетил Оршанский регион

В Оршанском районе проделана большая работа: действуют заводы, строятся новые объекты. Регион посетил председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко ознакомился с деятельностью Оршанского станкостроительного завода «Красный борец», пообщался и с коллективом. На предприятии сделаны акценты на качественной инновационной продукции, которая ориентирована на экспорт.

Говорили и о ближайших перспективах развития Орши и района, промышленном производстве и сохранении коллективов крупных заводов – это сегодня важно. В районе в этом году уже есть рост промпроизводства, государство помогает предприятиям, малому и среднему бизнесу.

Фото: БЕЛТА

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В Оршанском районе проделана большая работа: действуют заводы, строятся новые объекты. Регион посетил председатель Палаты представителей. Владимир Андрейченко...
 
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