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МТС дарит бонусы в честь 18-летия компании

27.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС исполняется 18 лет и этот праздник мы хотим разделить вместе с нашими абонентами. Ко дню рождения мы решили порадовать вас бонусами и предоставить скидку 6, 12 и 18% на оборудование топовых брендов — чем дольше вы с нами, тем больше будет размер скидки.

В акции участвуют определенные модели смартфонов, планшетов и носимых устройств от Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple. Скидка на оборудование предоставляется по промокоду «Спасибо», ее размер определяется периодом обслуживания номера в МТС:

  • до 6 лет — скидка 6%;
  • от 6 до 12 лет — скидка 12%;
  • от 12 лет и более — скидка 18%.

Получить персональную скидку на оборудование в рамках акции «Спасибо, что вы с нами» можно с 26 июня по 31 июля.

Подробнее об условиях приобретения в рамках акции смартфонов и планшетов можно ознакомиться здесь, носимых устройств здесь.

Количество приобретаемого оборудования со скидкой в рамках акции ограничено не более 1 единицы на 1 абонентский номер.

 
 
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МТС исполняется 18 лет и этот праздник мы хотим разделить вместе с нашими абонентами. Ко дню рождения мы решили порадовать вас бонусами и предоставить скидку 6, 12 и 18%...
 
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