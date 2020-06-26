|
МТС дарит бонусы в честь 18-летия компании
Источник материала: БДГ
МТС исполняется 18 лет и этот праздник мы хотим разделить вместе с нашими абонентами. Ко дню рождения мы решили порадовать вас бонусами и предоставить скидку 6, 12 и 18% на оборудование топовых брендов — чем дольше вы с нами, тем больше будет размер скидки.
В акции участвуют определенные модели смартфонов, планшетов и носимых устройств от Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple. Скидка на оборудование предоставляется по промокоду «Спасибо», ее размер определяется периодом обслуживания номера в МТС:
Получить персональную скидку на оборудование в рамках акции «Спасибо, что вы с нами» можно с 26 июня по 31 июля.
Подробнее об условиях приобретения в рамках акции смартфонов и планшетов можно ознакомиться
Количество приобретаемого оборудования со скидкой в рамках акции ограничено — не более 1 единицы на 1 абонентский номер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС исполняется 18 лет и этот праздник мы хотим разделить вместе с нашими абонентами. Ко дню рождения мы решили порадовать вас бонусами и предоставить скидку 6, 12 и 18%...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)