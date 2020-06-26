Главный тренер «Слуцка» подал в отставку

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов подал в отставку на пресс-конференции после матча со «Смолевичами», сообщает Tribuna .

Игра завершилась победой «Смолевичей» со счетом 2:1.

Отметим, что его команда потерпела 6 поражений в последних 8 играх и занимает десятое место в чемпионате.



Фото: vk.com/sfc.slutsk

Ранее сообщалось, у клуба финансовые проблемы, однако на этой неделе председатель Миноблисполкома Турчин согласовал с правительством вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка»

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