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Главный тренер «Слуцка» подал в отставку
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов подал в отставку на пресс-конференции после матча со «Смолевичами», сообщает
Игра завершилась победой «Смолевичей» со счетом 2:1.
Отметим, что его команда потерпела 6 поражений в последних 8 играх и занимает десятое место в чемпионате.
Ранее сообщалось, у клуба финансовые проблемы, однако на этой неделе председатель Миноблисполкома Турчин согласовал с правительством вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка»
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов подал в отставку на пресс-конференции после матча со «Смолевичами», сообщает Tribuna.
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