|
Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время посещения ОАО «Беларуськалий» Президент пообщался с работниками белорусского предприятия. Говорили о частном, обсуждали и глобальные вопросы.
Электоральная кампания проходит в стране непросто. Даже на первом этапе очевидно: в белорусские дела вмешиваются силы извне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читайте также:
Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время посещения ОАО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)