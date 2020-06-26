ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»

26.06.2020 22:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»

Во время посещения ОАО «Беларуськалий» Президент пообщался с работниками белорусского предприятия. Говорили о частном, обсуждали и глобальные вопросы.

Электоральная кампания проходит в стране непросто. Даже на первом этапе очевидно: в белорусские дела вмешиваются силы извне.

Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новая пандемия политическая, которая связана с выборами. Будьте очень-очень аккуратны и осторожны. Я знаю, что вы всегда вольнодумцами были, поэтому я не приехал вас просить, чтобы вы там кого-то поддерживали, в том числе и действующего Президента. Это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом. Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну для наших детей, если вы против, то ищите другого Президента.

Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»

Читайте также:

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там

Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»

Александр Лукашенко о параде в Москве: когда эта рота почётного караула шла, я встал, порадовался за наших ребят

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время посещения ОАО...
 
Новости дня
Новости разные
 
ПАЦАНЫ. Четырёхлетний мальчик ушёл искать папу и пропал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика