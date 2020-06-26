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Белорусский опыт борьбы с наркотиками: за 6 лет количество передозировок среди несовершеннолетних снизилось в 56 раз

26.06.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский опыт борьбы с наркотиками: за 6 лет количество передозировок среди несовершеннолетних снизилось в 56 раз

26 июня во всём мире отмечают Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Так дата называется согласно резолюции ООН. Беларусь – активный участник антинаркотического процесса. Опыт, наработанный в стране, хотят применить и в других государствах. Речь, прежде всего, о президентском декрете №6 (его приняли в 2014 году). Благодаря жестким нормам, прописанным в законе, и усилиям милиции с тех пор случаи передозировок среди несовершеннолетних снизились более чем в 50 раз. Спасти и сохранить жизни и здоровье – главная цель. 

Это отделение токсикологии столичной больницы скорой помощи. Александр уже не под капельницей. Но молодому мужчине явно нехорошо. Подбирает слова, рассказывая, как 14 лет назад подсел на наркотики. Александр хочет «завязать», когда пройдёт ломка, но ни в чем не уверен. Сожалеет о бесцельно прошедших годах.

Палата полупустая. А еще 5 лет назад не было свободных мест. С начала «нулевых» в страну стали ввозить спайсы, тот самый альфа-ПВП и другие химические вещества. Фактически была настоящая эпидемия. Например, только в 2014 и только среди подростков наркотики унесли 53 жизни. Тогда и был принят президентский декрет о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Это тот случай, когда закон сработал. И да, суровое наказание наркоторговцам и помощь тем, кто решил вылечиться, ситуацию переломили. Так, за 6 лет случаи передозировок среди несовершеннолетних снизились в 56 раз!

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: «Определенные государства стремятся пойти по пути Республики Беларусь в плане законодательства. Это говорит о том, что были приняты меры, которые спасают жизни».

Помогают и тем, кто хочет завязать. С тех пор количество состоящих на учете сократилось на 17%. Обращение к врачам – это не приговор. Кто-то проходит лечение анонимно.

Есть шанс и у тех, кто оступился и попал в колонию за распространение. В этом году несовершеннолетние, осужденные за незаконный оборот, подпадают под амнистию. 


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26 июня во всём мире отмечают Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Так дата называется согласно...
 
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