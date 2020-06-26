ПАЦАНЫ. Четырёхлетний мальчик ушёл искать папу и пропал

Источник материала: ОНТ

Ивацевичский район. Так получилось, что родители четырёхлетнего Вани не живут вместе. В деревне Плехово у папы один дом, у мальчика с мамой другой. Однажды утром Ваня решил сходить в гости к отцу. Соскучился. Ни сестре, ни маме с бабушкой ничего не сказал.

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