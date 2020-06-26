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На контроле президента: ситуация с некачественной водой в Минске локализована

26.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

За ситуацией с некачественной водой в Минске следит лично президент Беларуси Александр Лукашенко. Сейчас проблема локализована. И почти во все дома белорусской столицы поступает чистая вода. Заявили в администрации главы государства, передает «МИР 24».

«Нормализована подача воды практически во весь жилищный фонд города Минска. Есть еще несколько объектов социальной инфраструктуры, где заканчивается откачка некачественной воды. Минздрав, конечно, перестраховываясь и получая результаты последних анализов буквально в режиме онлайн, еще не снял запрет на употребление воды для питья прямо сейчас. Но думаю, что до конца дня – к началу утра вода будет разрешена и для питьевых целей», – сообщил заместитель главы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой.

В эту среду жители двух районов Минска стали жаловаться на неприятный запах воды из-под крана. Ее нельзя было пить, и даже невозможно было мыться. К домам тут же организовали доставку воды в цистернах. А в магазинах возник ажиотажный спрос на большие бутыли. По словам специалистов, о причинах инцидента говорить пока рано. По одной из версий, вода застоялась на жаре во время замены участка водопровода. А затем попала обратно в систему.



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Теги: Минск
 
 
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По одной из версий, вода застоялась на жаре во время замены участка водопровода. А затем попала обратно в систему.
 
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