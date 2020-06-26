Обуваемся по моде: с чем носить кроссовки, чтобы выглядеть стильно

Источник материала: Tut.by



Кроссовки уже давно переросли из разряда спортивной обуви в удобный повседневный атрибут и даже вписались в самые неожиданные женственные образы. Сегодня мы расскажем, с чем носить кроссовки, если не отправляемся на тренировку по бегу или фитнесу.

Кроссовки с юбкой

Современного человека не удивить смелым сочетанием кроссовок и юбки. Если понаблюдать за трендами прошлых лет, то среди стильных образов выделяется комбинация «кроссовки + юбка миди». В принципе, последнюю можно заменить юбкой любого фасона ниже колена. Совместимость объясняется тем, что средняя длина одежды подчеркивает щиколотки, допуская соседство с обувью на плоской подошве.

Юбка-карандаш спасет ситуацию, если фасона миди нет и вот-вот начнет казаться, что больше не с чем носить кроссовки. Проявите фантазию и не бойтесь надеть юбку с геометрическим принтом или яркими вставками. Правило одно: чем контрастнее верх, тем нейтральнее должна быть обувь.

Кроссовки с платьем



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Соединение прогулочных кроссовок с невесомыми платьями из струящихся тканей производит тот же эффект, что и юбка миди. Если в вашем гардеробе имеются только суперстары (простые белые кроссовки без вставок), то для них подбирайте облегающее платье выше колена.

Длинное платье спортивного кроя — полная противоположность предыдущему фасону. Чтобы добавить образу уникальности, добавьте в него крупные серьги, очки, броские наручные часы или браслет. Этот же совет пригодится при выборе платья-рубашки: надеемся, у вас не возникнет сомнений, как носить кроссовки с таким фасоном.

У многих девушек возникает вопрос: с чем носить кроссовки, если у меня нет коротких платьев? Здесь все проще: миксуйте платье в пол с высокими конверсами и не ошибетесь.

Кроссовки с джинсами

Не знаете, как носить кроссовки, — следуйте простому и извечно актуальному сочетанию с джинсами. Здесь подойдет любая обувь: минималистичная, декорированная, из грубого фактурного материала, контрастные модели. При выборе новых джинсовых брюк обратите внимание на укороченный фасон с клешем или рваными краями.

Кроссовки с брюками



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Понимая, как носить кроссовки с брюками, можно придумать собственный необычный образ. Например, широкие кюлоты выглядят стильно с конверсами или слипонами классического цвета: независимо от того, виднеются из-под шнурков носки или нет. Однако этот вариант следует рассматривать с осторожностью, так как свободный крой одежды визуально укорачивает ноги и прибавляет объем.

Кроссовки с костюмом

С чем носить кроссовки, если все перечисленное не удивляет? Попробуйте перейти на брючный костюм-двойку: он гармонирует с удобной обувью на шнурках и смотрится необычно. Образ следует подбирать тщательно: для встречи с друзьями подойдут сникерсы или классическая спортивная пара, для офиса — легкие и минималистичные суперстары.

Кроссовки с верхней одеждой



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как носить кроссовки с низом и комплектами, разобрались. Однако что удачно смотрится в качестве верха? Мы не будем говорить о байках, пуловерах, толстовках, лонгсливах и рубашках оверсайз — с этим все предельно ясно. Хотим напомнить о нестандартных сочетаниях: можно купить кроссовки и сочетать с укороченным верхом. Так, если вы часто предпочитаете жакет, то лучше выбирайте лаконичные сникерсы: они визуально вытянут рост и сделают образ более изящным.

Зная несколько простых хитростей, с чем носить кроссовки, вы преобразите свой стиль и даже сделаете его уникальным. Запоминайте советы, заглядывайте в каталог TAM.BY и отправляйтесь за обновками для лета!